Mannersdorf siegt im Kellerduell gegen Kroatisch Geresdorf

Details Samstag, 06. April 2024 23:46

Mannersdorf sammelte mit dem 4:2-Sieg gegen Kr. Geresdorf drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich UFC Mannersdorf die Nase vorn. SC Kroatisch Geresdorf hatte Mannersdorf im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:1 gesiegt.

Heimsieg nach furioser erster Spielhälfte

Für die 1:0-Führung war Manuel Supper verantwortlich, der per Außenrist von der 16er-Kante ins lange Eck traf. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Wer glaubte, SC Kr. Geresdorf sei geschockt, irrte. Tamas Nagy machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (23.) - er traf per Kopf nach einem Eckball. Das 2:1 von UFC Mannersdorf stellte Daniel Zoltan Illes sicher (27.) - sein abgefälschter Freistoß schlug ein. Aus der Ruhe ließ sich Kr. Geresdorf nicht bringen. Szilveszter Wertetics erzielte wenig später den Ausgleich (28.), indem er nach einem langen Ball in die Tiefe ins Kreuzeck traf. Krisztian Felegyhazi machte in der 31. Minute das 3:2 von Mannersdorf perfekt - auch er traf in den Knick. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. Filip Omazic erhöhte für UFC Mannersdorf auf 4:2 (64.), indem er den Tormann umkurvte und einschob. Letztlich nahm SC Kroatisch Geresdorf im Kellerduell bei Mannersdorf eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 4:2.

UFC Mannersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Mannersdorf ist deutlich zu hoch. 44 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. UFC Mannersdorf bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Mannersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 28 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SC Kr. Geresdorf in dieser Saison. Der Gast musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kr. Geresdorf insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten neun Spielen gelang SC Kroatisch Geresdorf kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt SC Kr. Geresdorf nur auf Rang elf.

Am kommenden Freitag tritt Mannersdorf bei ASK Weppersdorf an, während SC Kr. Geresdorf zwei Tage später SC Unterpullendorf empfängt.

1. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – SC Kroatisch Geresdorf, 4:2 (3:2)

64 Filip Omazic 4:2

31 Krisztian Felegyhazi 3:2

28 Szilveszter Wertetics 2:2

27 Daniel Zoltan Illes 2:1

23 Tamas Nagy 1:1

21 Manuel Supper 1:0

Details

