Schlusslicht SV Loipersbach überrascht Unterpullendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:42

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich SC Unterpullendorf Sportverein Loipersbach mit 3:1 beugen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto von SC Unterpullendorf gegangen.

Schusslicht behält die Oberhand

Für das erste Tor sorgte Abel Kulcsar. In der 35. Minute traf der Spieler von Loipersbach ins Schwarze. Zur Pause behielt das Schlusslicht die Nase knapp vorn. In der 65. Minute brachte Zoltan Varga das Netz für die Gäste zum Zappeln. Für das 3:0 von Sportverein Loipersbach sorgte Kulcsar, der in Minute 80 zur Stelle war. Gerhard Garstenauer beförderte das Leder zum 1:3 von Unterpullendorf über die Linie (82.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Fabian Ernest Kirkovits von SV Loipersbach musste vorzeitig zum Duschen (83.). Trotz Unterzahl war Loipersbach in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SC Unterpullendorf und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Durch diese Niederlage fällt Unterpullendorf in der Tabelle auf Platz drei zurück. Acht Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. SC Unterpullendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für Sportverein Loipersbach ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV Loipersbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, fünf Unentschieden und sieben Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Loipersbach endlich wieder einmal drei Punkte.

Unterpullendorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SC Kroatisch Geresdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Sportverein Loipersbach SC Nikitsch.

1. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – Sportverein Loipersbach, 1:3 (0:1)

82 Gerhard Garstenauer 1:3

80 Abel Kulcsar 0:3

65 Zoltan Varga 0:2

35 Abel Kulcsar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.