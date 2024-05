SC Nikitsch dreht das Spiel und besiegt HRVATI mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:05

In einem aufregenden Match der 20. Runde der 1. Klasse Mitte konnten die Spieler von SC Nikitsch einen frühen Rückstand gegen HRVATI wettmachen und das Spiel mit einem Endstand von 3:1 für sich entscheiden. Die Zuschauer in Nikitsch erlebten eine spannende Begegnung, bei der besonders Attila Hajos in der Schlussphase glänzte.

Spannender Beginn und Ausgleich vor der Halbzeit

Gleich zu Beginn der Partie überraschte HRVATI die Heimmannschaft, als Florian Horvath bereits in der 13. Minute das erste Tor erzielte und die Gäste damit in Führung brachte. Dieses frühe Tor brachte zusätzliche Spannung ins Spiel und setzte SC Nikitsch unter Druck, der sie standhalten mussten. #In der 19. Minute gelang Levente Kristof der wichtige Ausgleichstreffer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Attila Hajos entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann ohne große Aufregung und beide Teams schienen zunächst darauf bedacht zu sein, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren. Die Spieluhr näherte sich bereits dem Ende, als Attila Hajos die Bühne betrat und das Spiel innerhalb weniger Minuten entschied. In der 87. Minute brachte er sein Team mit 2:1 in Führung. Kurz darauf, in der 88. Minute, krönte Hajos seine Leistung mit einem weiteren Treffer zum 3:1.

Der Sieg von SC Nikitsch zeigt einmal mehr, wie wichtig Ausdauer und Effizienz im Fußball sind, besonders wenn es darum geht, einen Rückstand in einen verdienten Sieg umzuwandeln.

1. Klasse Mitte: Nikitsch : HRVATI - 3:1 (1:1)

88 Attila Hajos 3:1

87 Attila Hajos 2:1

19 Levente Kristof 1:1

13 Florian Horvath 0:1

