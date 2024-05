Klarer Triumph für ASK Weppersdorf gegen ASV Draßburg II

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:33

In einem einseitigen Match der 1. Klasse Mitte (BGLD) dominierte der ASK Weppersdorf über den ASV Draßburg II mit einem eindrucksvollen 5:0 Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste mit zwei Toren den Grundstein für ihren Erfolg und bauten ihre Führung in der zweiten Hälfte weiter aus. Das Spiel zeigte deutlich die Überlegenheit des ASK Weppersdorf, die durch effiziente Chancenverwertung und konsequentes Spiel nach vorne beeindruckten.

Früher Dämpfer für die Heimmannschaft

Der ASK Weppersdorf ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer das Spielfeld als Sieger verlassen wollte. Schon in der 28. Minute brachte Barnabas Krisztian Titko die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur drei Minuten später, in der 31. Minute, verdoppelte David Gera mit seinem ersten Tor des Spiels den Vorsprung, was den ASV Draßburg II früh in eine schwierige Lage brachte. Trotz einiger Bemühungen gelang es den Hausherren nicht, den Ball im Netz der Gegner unterzubringen, und so ging es mit einem Stand von 0:2 in die Halbzeitpause.

Unaufhaltsame Gäste setzen sich durch

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild des Spiels kaum. ASK Weppersdorf setzte seine dominante Vorstellung fort. In der 64. Minute war es erneut David Gera, der sich durch die Abwehr der Heimmannschaft kämpfte und den Ball zum 0:3 ins Netz setzte. Sein zweiter Treffer des Tages zeigte nicht nur seine persönliche Klasse, sondern auch die spielerische Überlegenheit seines Teams. Gabor Markus erhöhte in der 77. Minute auf 0:4, indem er sich gekonnt gegen die Verteidiger durchsetzte und den Torwart überwand. Das letzte Wort hatte Nandor Fellegi, der in der 86. Minute den Endstand von 0:5 markierte, was die Kräfteverhältnisse auf dem Platz endgültig bestätigte.

1. Klasse Mitte: Draßburg II : Weppersdorf - 0:5 (0:2)

86 Nandor Fellegi 0:5

77 Gabor Markus 0:4

64 David Gera 0:3

31 David Gera 0:2

28 Barnabas Krisztian Titko 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.