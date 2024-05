Kobersdorf sichert sich den Meistertitel mit Kantersieg bei Loipersbach

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:34

In der 20. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) erlebte der Sportverein Loipersbach eine deutliche Niederlage auf eigenem Boden gegen das Team aus Kobersdorf. Mit einem beeindruckenden 4:0 setzte sich Kobersdorf durch und zeigte dabei eine dominante Leistung, die die Zuschauer beeindruckte.

Schneller Führungstreffer setzt Ton für Kobersdorf

Bereits in der 13. Minute zeigte Kobersdorf, dass sie an diesem Tag nicht zu stoppen sein würden. Richard Mark Gere erzielte kaltblütig das 0:1. Dieser frühe Treffer gab dem Spiel eine klare Richtung. Kobersdorf beherrschte fortan das Feld und drückte auf eine Erweiterung ihres Vorsprungs. Ihre Bemühungen wurden in der 31. Minute belohnt, als David Wilfinger nach einer hervorragenden Vorarbeit von Rajzinger den Ball über die Linie drückte und auf 0:2 erhöhte. Nur zehn Minuten später folgte das 0:3 durch Armin Memisevic, der nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts den Ball gekonnt über ihn hinweg lupfte.

Kobersdorf schließt mit einem starken Endspurt

Nach der Halbzeitpause ließ Kobersdorf nicht nach und hielt den Druck aufrecht. Obwohl Loipersbach versuchte, ins Spiel zurückzukommen, blieb Kobersdorf die dominante Mannschaft. Ihre Überlegenheit wurde in der 71. Minute erneut unter Beweis gestellt, als Jürgen Kalbacher nach einem beeindruckenden Solo das 0:4 markierte, was das endgültige Ergebnis des Spiels darstellte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten und einer gelb-roten Karte für Balazs Petro von Kobersdorf in der 83. Minute, konnte Loipersbach keinen Weg finden, den Abwehrriegel der Gäste zu durchbrechen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren und verdienten 4:0 für Kobersdorf. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den Triumph für die Gäste, die damit den Meistertitel eingetütet haben. Gratulation!

1. Klasse Mitte: Loipersbach : Kobersdorf - 0:4 (0:3)

71 Jürgen Kalbacher 0:4

41 Armin Memisevic 0:3

31 David Wilfinger 0:2

13 Richard Mark Gere 0:1

