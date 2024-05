ASV Pöttsching dreht packendes Spiel gegen UFC Mannersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:37

In einem spannenden Fußballmatch in der 20. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich ASV Pöttsching mit 3:1 gegen UFC Mannersdorf durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielten die Gäste drei Tore in der zweiten Halbzeit, trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch die Gastgeber und je einer roten Karte auf beiden Seiten.

Eröffnung und eine ruhige erste Halbzeit

Das Spiel begann energisch, als der Schiedsrichter das Spiel im Heimstadion von UFC Mannersdorf anpfiff. Beide Teams starteten mit hohem Engagement, doch trotz mehrerer Angriffsversuche gelang es keinem der Teams, in der ersten Halbzeit den Ball im Netz unterzubringen. Die Abwehrreihen standen sicher, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Beide Mannschaften schienen sich ihrer Chancen bewusst zu sein und planten, in der zweiten Hälfte den entscheidenden Durchbruch zu erzielen.

Ein torreiches und dramatisches Finale

Nach der Halbzeitpause, in der 65. Minute, gelang es Philipp Schmiedl von ASV Pöttsching, den Bann zu brechen. Er erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später, in der 67. Minute, antwortete Andreas Kirchknopf für UFC Mannersdorf mit einem Ausgleichstreffer, was das Spiel wieder offen gestaltete.

Die Spannung stieg in der 80. Minute erneut, als Dejan Cosic für Pöttsching das Führungstor zum 2:1 erzielte. Die Gäste gewannen dadurch an Momentum, und nur eine Minute später erhöhte Philipp Schmiedl mit seinem zweiten Tor des Abends auf 3:1 für ASV Pöttsching. Dieser schnelle Doppelschlag innerhalb weniger Minuten schien das Rückgrat von UFC Mannersdorf zu brechen.

In den letzten fünf Minuten des Spiels wurden die Emotionen noch intensiver, als beide Teams jeweils einen Spieler durch rote Karten verloren. Zuerst erhielt David Infante Lukas von ASV Pöttsching in der 84. Minute die rote Karte, gefolgt von Marco Piller von UFC Mannersdorf.

Letztlich konnte UFC Mannersdorf den Rückstand nicht mehr aufholen, und das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für ASV Pöttsching.

1. Klasse Mitte: Mannersdorf : Pöttsching - 1:3 (0:0)

81 Philipp Schmiedl 1:3

80 Dejan Cosic 1:2

67 Andreas Kirchknopf 1:1

65 Philipp Schmiedl 0:1

