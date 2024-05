Dramatisches Derby: Kroatisch Minihof siegt knapp gegen SC Kroatisch Geresdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 23:41

In einem packenden Derby der 1. Klasse Mitte (BGLD) standen sich SC Kroatisch Geresdorf und Kroatisch Minihof gegenüber. Mit einem knappen 3:2 sicherte sich Kroatisch Minihof den Derby-Sieg in einer Partie, die reich an Spannung und letztem Minute Drama war.

Frühe Führung für Minihof

Das Spiel begann energiegeladen mit einem Anpfiff, der das Duell zweier rivalisierender Teams einleitete. SC Kroatisch Geresdorf zeigte sich von Beginn an entschlossen und erspielte sich in der 2. Minute die erste Chance des Spiels, konnte jedoch den Ball nicht im Netz unterbringen. Der Druck von Geresdorf in den Anfangsminuten war spürbar, doch es war Kroatisch Minihof, das in der 11. Minute durch Mátyás Krizsonits die Führung erzielte. Ein gut platzierter Schuss ließ den Torhüter von Geresdorf chancenlos.

Nach dem Führungstreffer verstärkte Minihof seine Angriffe und konnte in der 45. Minute durch Attila Dunaveczki auf 0:2 erhöhen. Ein überlegter Heber über den Torwart fand seinen Weg ins Tor und verschaffte den Gästen eine komfortable Halbzeitführung.

Geresdorf kämpft sich zurück, doch Minihof hält stand

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Freistoß für Minihof direkt nach Wiederanpfiff, gefolgt von einer großen Chance für Geresdorf, die jedoch im sicheren Griff des Torwarts von Minihof endete. In der 57. Minute erweiterte Patrik Laszlo Hoos für Minihof die Führung auf 0:3 mit einem sehenswerten Ticki-Tacka Tor, das die Hoffnungen von Geresdorf auf eine Wende zunächst zu schmälern schien.

SC Kroatisch Geresdorf zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Mark Balogh, der Stürmer von Geresdorf, trat in der entscheidenden Phase des Spiels hervor. Er erzielte in der 64. Minute das 1:3, gefolgt von einem weiteren Tor in der 67. Minute, was das Spiel auf 2:3 brachte. Baloghs Doppelschlag brachte nicht nur Hoffnung, sondern auch neuen Schwung in die Reihen von Geresdorf.

In der Schlussphase des Spiels erhöhte Geresdorf den Druck, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Trotz einer letzten Großchance in der 89. Minute, die knapp das Ziel verfehlte, konnte Geresdorf den Rückstand nicht mehr aufholen. Kroatisch Minihof verteidigte geschickt und sicherte sich nach einer nervenaufreibenden Schlussphase den verdienten 3:2 Derby-Sieg.

1. Klasse Mitte: Kr. Geresdorf : Kroatisch Minihof - 2:3 (0:2)

67 Mark Balogh 2:3

64 Mark Balogh 1:3

57 Patrik Laszlo Hoos 0:3

45 Attila Dunaveczki 0:2

11 Mátyás Krizsonits 0:1

