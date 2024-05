HRVATI gewinnt Torfestival gegen Schlusslicht SV Loipersbach

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:50

In einem wahren Fußballkrimi in der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG HRVATI knapp mit 4:3 gegen den Sportverein Loipersbach durch. Das Match bot zahlreiche Wendungen und herausragende Momente, insbesondere durch die beeindruckenden Leistungen der Torschützen - Mate Honyak traf gleich drei Mal ins Schwarze.

Früher Führungstreffer wird egalisiert - knappe Pausenführung für Hausherren

In der 25. Minute brachte ein präziser Schuss von Mate Honyak sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und fanden schnell zurück ins Spiel. Nur neun Minuten später erzielte Zoltan Varga den Ausgleich für den SV Loipersbach, was das Match wieder vollkommen offen gestaltete.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte HRVATI erneut zuschlagen. Mate Honyak bewies einmal mehr seinen Torriecher und brachte sein Team mit einem weiteren Treffer in der 37. Minute mit 2:1 in Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Honyaks Hattrick und spannende Schlussphase

Die zweite Hälfte begann furios - es war wieder Mate Honyak, der in der 56. Minute für die Gastgeber traf und seinen Hattrick perfekt machte. Mit dem Stand von 3:1 schien HRVATI das Spiel zunehmend zu kontrollieren. Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften weiter. Marko Novokmet erhöhte in der 67. Minute sogar auf 4:1 für HRVATI, was wie eine Vorentscheidung aussah.

Die Schlussphase des Spiels war jedoch geprägt von einer beeindruckenden Aufholjagd des SV Loipersbach. In nur zwei Minuten, 78. und 79. Minute, erzielten Fabian Jakob Kruse und Ábel Kulcsár zwei schnelle Tore, welche die Partie wieder spannend machten. Mit dem Anschlusstreffer zum 4:3 keimte noch einmal Hoffnung im Lager der Gäste auf.

Trotz aller Bemühungen gelang es dem SV Loipersbach jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 4:3-Sieg für HRVATI. Ein Match, das den Fans beider Mannschaften sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, vor allem wegen der aufregenden letzten Minuten und des bemerkenswerten Einsatzes der Spieler beider Teams.

1. Klasse Mitte: HRVATI : Loipersbach - 4:3 (2:1)

79 Ábel Kulcsár 4:3

78 Fabian Jakob Kruse 4:2

67 Marko Novokmet 4:1

56 Mate Honyak 3:1

37 Mate Honyak 2:1

34 Zoltan Varga 1:1

25 Mate Honyak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.