Spielabbruch! SC Nikitsch gegen ASV Pöttsching nach 2:0 zur Pause nicht fortgesetzt!

Der SC Nikitsch duellierte sich in der 22. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) mit einem ASV Pöttsching durchsetzen und führte zur Pause mit 2:0 durch die Tore von David Kuzmits und Dominik Csomos. Die Wetterlage ließ nach dem Seitenwechsel jedoch kein Weiterspielen mehr zu und so wurde die Partie abgebrochen.

Starker Start für SC Nikitsch

Das Spiel begann pünktlich um 19:30 Uhr und der SC Nikitsch legte von Beginn an ein hohes Tempo vor. Bereits in der Anfangsphase zeigten die Gastgeber, dass sie die drei Punkte unbedingt im eigenen Stadion behalten wollten. Allerdings erlitt SC Nikitsch schon in der 15. Minute einen Rückschlag, als Kevin Borbely verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam David Kuzmits ins Spiel, der später noch eine entscheidende Rolle spielen sollte.

Der Druck der Gastgeber zahlte sich schließlich in der 23. Minute aus. David Kuzmits, der erst kurz zuvor ins Spiel gekommen war, erzielte den Führungstreffer für SC Nikitsch. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des ASV Pöttsching keine Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

SC Nikitsch blieb weiterhin die dominierende Mannschaft. In der 34. Minute erhöhte Dominik Csomos auf 2:0. Der ASV Pöttsching wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel des SC Nikitsch.

Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 2:0 für SC Nikitsch, die sich damit eine gute Ausgangslage für die zweite Hälfte geschaffen hatten. Doch diese wurde am heutigen Freitagabend nicht mehr ausgetragen. Nun muss ein neuer Termin fixiert werden.

