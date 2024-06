Spektakuläres Comeback von Kroatisch Minihof bei ASV Draßburg II

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:01

Das Aufeinandertreffen zwischen ASV Draßburg II und Kroatisch Minihof in der 1. Klasse Mitte (BGLD) endete mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg für die Gäste. Obwohl Draßburg früh in Führung ging, gelang es Kroatisch Minihof, das Spiel zu drehen und den Sieg davonzutragen.

Früher Doppelschlag durch Draßburg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute wurde das Match zwischen ASV Draßburg II und Kroatisch Minihof angepfiffen, und nur zehn Minuten später konnte Visar Ziberi das erste Tor für die Gastgeber erzielen. Mit einem präzisen Schuss brachte er Draßburg mit 1:0 in Führung. Der Jubel war kaum verklungen, da legte Michael Wild nach. In der 15. Minute erhöhte er auf 2:0 für ASV Draßburg II, was den Traumstart perfekt machte.

Kroatisch Minihof zeigte sich unbeeindruckt und begann, den Druck zu erhöhen. In der 25. Minute war es Mate Krizsonits, der den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Sein Schuss aus kurzer Distanz ließ dem Torwart keine Chance und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Kroatisch Minihof dreht das Spiel vor der Pause

Nur sieben Minuten später konnte Kroatisch Minihof erneut jubeln. Diesmal war es Mátyás Krizsonits, der in der 32. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Abwehr von Draßburg wirkte in dieser Phase des Spiels unsortiert, und die Gäste nutzten dies gnadenlos aus. Der schnelle Doppelschlag brachte Draßburg aus dem Konzept, und Kroatisch Minihof witterte nun die Chance, das Spiel komplett zu drehen.

In der 35. Minute war es erneut Gabor Rigo, der seine Mannschaft in Führung brachte. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torwart keine Chance und stellte das Ergebnis auf 3:2 für Kroatisch Minihof. Innerhalb von zehn Minuten hatten die Gäste das Spiel komplett gedreht und gingen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich ASV Draßburg II, den Rückstand aufzuholen. Doch die Gäste standen defensiv kompakt und ließen nur wenige Chancen zu. In der 64. Minute sorgte Gabor Rigo dann endgültig für die Entscheidung. Mit seinem zweiten Tor des Tages stellte er den 4:2-Endstand her. Ein schöner Konter, den er eiskalt verwandelte, brachte die endgültige Entscheidung zugunsten von Kroatisch Minihof.

1. Klasse Mitte: Draßburg II : Kroatisch Minihof - 2:4 (2:3)

64 Gabor Rigo 2:4

35 Gabor Rigo 2:3

32 Mátyás Krizsonits 2:2

25 Mate Krizsonits 2:1

15 Michael Wild 2:0

10 Visar Ziberi 1:0

