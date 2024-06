SV Loipersbach unterliegt SC Piringsdorf mit 1:2

Spielberichte

In der 22. Runde der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der SC Piringsdorf knapp mit 2:1 gegen den SV Loipersbach durch. Trotz eines verschossenen Elfmeters in der letzten Spielminute bewiesen die Gäste aus Piringsdorf Nervenstärke und sicherten sich die drei Punkte. Die Partie bot den Zuschauern spannende Wendungen und packende Torszenen.

Frühe Führung für SC Piringsdorf hält bis zur Pause

Bereits mit dem Anpfiff der Partie war klar, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch es war der SC Piringsdorf, der in der Anfangsphase die Oberhand gewann. In der 17. Minute setzte sich Dominik Schermann, der Abwehrchef der Gäste, gekonnt durch und erzielte das 0:1. Dieser frühe Treffer gab dem Spiel eine spannende Wendung und sorgte für erhöhten Druck auf den SV Loipersbach, der sich um den Ausgleich bemühte.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin kampfbetont, mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz einiger vielversprechender Angriffe des SV Loipersbach konnte die Heimmannschaft keinen Treffer erzielen, und so ging es mit einem knappen Rückstand von 0:1 in die Halbzeitpause.

Ausgleich für Loipersbach und Siegtreffer für den Gast in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel weiter an Intensität zu. In der 60. Minute gelang es Adam Kovacs vom SV Loipersbach, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torhüter des SC Piringsdorf keine Chance und stellte auf 1:1. Der Jubel der Heimfans war groß, und das Spiel schien nun wieder völlig offen zu sein.

Doch die Antwort des SC Piringsdorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 75. Minute zeigte Oliver Kiraly seine Klasse und brachte die Gäste erneut in Führung. Mit einem gezielten Schuss erzielte er das 1:2 und sorgte damit für erneute Spannung auf dem Spielfeld. Der SV Loipersbach versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen.

Benjamin Soos von den Gästen ließ in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter ungenutzt.

Mit dem 2:1-Auswärtssieg festigte der SC Piringsdorf seine Position in der Tabelle und nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

1. Klasse Mitte: Loipersbach : Piringsdorf - 1:2 (0:1)

75 Oliver Kiraly 1:2

60 Adam Kovacs 1:1

17 Dominik Schermann 0:1

