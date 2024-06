ASK Weppersdorf triumphiert gegen Meister Kobersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:05

An Spieltag 22 der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich ASK Weppersdorf mit 2:0 gegen Kobersdorf durch. Sebastian Böhm avancierte zum Matchwinner, indem er beide Treffer erzielte. Kobersdorf hatte ebenfalls einige hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

ASK Weppersdorf geht früh in Führung

Das Spiel begann mit hoher Intensität und bereits in der 14. Minute hatte ASK Weppersdorf die erste nennenswerte Chance. Ein gut platzierter Schuss wurde von Felsner allerdings zur Ecke abgeblockt, die letztlich keine Gefahr brachte. Kurz darauf, in der 18. Minute, gelang Sebastian Böhm der Führungstreffer für Weppersdorf. Diese frühe Führung gab Weppersdorf Auftrieb und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Kobersdorf.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte Kobersdorf immer wieder Ansätze, um den Ausgleich zu erzielen. Besonders auffällig war die Chance von Kalbacher in der 24. Minute, der den Ball jedoch nicht optimal traf und so die Gelegenheit ungenutzt ließ. Auch Rajzinger vergab eine vielversprechende Möglichkeit in der 34. Minute, als er frei vor dem Tor scheiterte.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Hausherren behalten Oberhand

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit engagiertem Einsatz beider Teams. In der 50. Minute bot sich eine exzellente Gelegenheit, um für Kobersdorf auszugleichen. Im direkten Duell mit dem Torwart konnte der Angreifer jedoch nicht verwandeln. Diese verpasste Chance sollte sich später noch rächen.

Während Kobersdorf weiterhin bemüht war, den Ausgleich zu erzielen, blieb Weppersdorf stets gefährlich. In der 77. Minute war es erneut Sebastian Böhm, der mit einem präzisen Schuss zum 2:0 traf und damit seine starke Leistung an diesem Tag krönte.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse und ASK Weppersdorf sicherte sich letztlich einen 2:0-Heimsieg.

1. Klasse Mitte: Weppersdorf : Kobersdorf - 2:0 (1:0)

77 Sebastian Böhm 2:0

18 Sebastian Böhm 1:0

