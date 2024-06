Rassiger Ritt zwischen SC Kroatisch Geresdorf und SPG HRVATI endet mit 2:3

Spielberichte

Im Rahmen der 22. Runde in der 1. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich die SPG HRVATI knapp mit 3:2 gegen den SC Kroatisch Geresdorf durch. Trotz einer starken Aufholjagd von SC Kr. Geresdorf nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit, gelang es den Gästen, in letzter Minute den Siegtreffer zu erzielen. Das Spiel bot zahlreiche spannende Szenen und hielt die Zuschauer bis zum Abpfiff in Atem.

Früher Rückstand für SC Kr. Geresdorf

Das Spiel begann relativ ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 18. Minute nutzte Mate Honyak einen Pass in die Tiefe und brachte SPG HRVATI mit 1:0 in Führung. Nach einem schnellen Konter legte Mark Novokmet quer auf Mate Honyak, und dieser stellte in der 27. Minute auf 2:0 für HRVATI

Die erste Halbzeit war geprägt von einer dominanten Vorstellung der Gäste. SC Kr. Geresdorf hatte zwar einige Chancen, wie etwa in der Anfangsphase durch Wertetics, der jedoch im Eins-gegen-Eins scheiterte. Auch Nico Palatin konnte den Nachschuss nicht im Tor unterbringen. Dennoch blieb das Heim-Team hartnäckig und versuchte, den Rückstand zu verkürzen, jedoch ohne Erfolg. Zur Halbzeit stand es 0:2.

Aufholjagd und Drama in der Schlussphase

Nach der Pause zeigte SC Kr. Geresdorf ein anderes Gesicht und startete eine beeindruckende Aufholjagd. In der 55. Minute konnte Lucas Fellinger nach einem Eckball per Kopfball auf 1:2 verkürzen. Die Gastgeber witterten nun ihre Chance und drängten auf den Ausgleich. Nur fünf Minuten später, in der 60. Minute, gelang es Wertetics, einen Freistoß aus 25 Metern über die Mauer zu drehen und den 2:2-Ausgleich zu erzielen.

SPG HRVATI nutzte die dann eine Umschaltaktion und ging in der 70. Minute erneut in Führung. Mark Novokmet konnte nach einem Querpass von Horvath im Strafraum einschieben und stellte den Spielstand auf 3:2 für die Gäste.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger. Die Emotionen kochten hoch, was schließlich in der 85. Minute zur Gelb-Roten Karte für Michael Ruisz vom SC Kr. Geresdorf führte.

Nach 94 spannenden Minuten pfiff Schiedsrichter Kern das Spiel ab. SPG HRVATI sicherte sich in einem intensiven Match drei Punkte, während SC Kr. Geresdorf trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Zählbares blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hoch und Weit bringt Sicherheit (830 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hoch und Weit bringt Sicherheit mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.