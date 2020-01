Lutzmannsburg stellt den Spielbetrieb ein

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 12:40

Es war bereits in der Hinrunde der 2.Klasse Mitte abzusehen, nun ist es auch amtlich und traurige Gewissheit, der SV Lutzmannsburg wird mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb einstellen. Was heißt das nun für den Verein? Was heißt es für die gesamte Liga? 2020 beginnt damit mit der ersten wirklichen traurigen Nachricht in der Welt des Fußballs in Burgenland, wir haben einen Blick auf die Situation der Lutzmannsburger geworfen.

11 Spiele gab es in der Hinrunde zu bestreiten, 8 davon verloren die Mittelburgenländer, man konnte aber immerhin 3 Punkte holen bei 3 Remis. Dennoch war die Lage des Vereins bereits in der Hinrunde mehr als schwierig, wirft man auch einen Blick auf die Reserve, so bestätigt sich dieses Bild leider. Wie die Kampfmannschaft rangiert die u23 auf dem letzten Platz, in den 11 Spielen konnte man gar nur einen Punkt holen. Obwohl man insgesamt an und für sich einen großen Pool an Spielern hatte, fehlte offenbar die letzte Bereitschaft, Woche für Woche auf dem Platz zu stehen. Zudem ließ die Jugendarbeit nicht mehr viel zu und so wurde es in der vergangenen Woche leider amtlich.

Liga ab sofort mit 11 Teams

Denn nach einer Sitzung war das Ergebnis traurige Gewissheit. "Der Verein wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst", so ein kurzer aber bestimmender Kommentar von Obmann Klaus Stipsits. Diese Entscheidung hat sich wohl niemand leicht gemacht, vor allem da man heuer das 75 Jahr Jubiläum des Vereins gefeirt hätte.

Die traurige Nachricht aus Lutzmannsburg kann aber durchaus als Warnung für die anderen Vereine gelten, bei vielen Vereinen in Österreich sieht die Lage ähnlich aus, es muss ein Umdenken stattfinden, um den Abwärtstrend zu stoppen. Vereine werden zu oft alleine gelassen, die Ehrenamtlichen dahinter werden zumeist nur belächelt für ihre harte Arbeit in der Freizeit und haben zudem auch zu wenig Rechtsschutz in vielen Situationen.

Für den SV Lutzmannsburg kommen diverse Maßnahmen leider zu spät, es bleibt zu hoffen, dass man in der Zukunft die richtigen Schritte setzt beim ÖFB und bei diversen anderen Stellen.

