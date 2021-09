Das Beste zum Schluss: Tekin erzielt Remis in der Nachspielzeit in kuriosem Spiel

Details Montag, 13. September 2021 23:36

Die zweite Mannschaft von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid und der ASK Hirm teilten sich an diesem Spieltag die Punkte, die Zusher sahen jedoch lange Zeit ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Das Match endete mit einem 1:1, wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich jedoch nur im Endergebnis.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Nach einer guten Viertelstunde übernahmen die Gäste aus Hirm dann immer mehr das Kommando, die Gäste erspielten sich bereits im ersten Durchgang ein Chancenplus, scheiterten aber immer wieder am hervorragenden Keeper Fabian Hoffmann, der ein ums andere Mal zur Stelle war und so sicher stellte, dass sein Team zur Pause keinem Rückstand hinterherlaufen musste.

Später Ausgleich für die Gäste

Und im zweiten Durchgang wurde dann eine alte Fußballweisheit wieder hervorgehoben, wer die Tore nicht macht, der bekommt sie. So geschehen in Minute 70, als Sebastian Scherz nach einem schönen Solo einnetzte. Hirm rannte wütend gegen das Tor der Hausherren an, doch immer wieder war es Hoffmann, der teilweise sensationell zog. Doch in Minute 95, als die Hirmer alles nach vorne warfen, war auch er machtlos, als Erdogan Tekin endlich die Gäste erlöste! Mit diesem Unentschieden verpasste Deutschkr./Unterfrauenh. II die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II trotzdem und steht nun auf Rang sieben. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

"Für uns waren es leider zwei verlorene Punkte, wir hatten vel mehr Ballbesitz, hatten wohl die dreifache Anzahl an Torschüssen", so Hirm Obmann Christian Wöhl.

Die Besten: Matej Turna (Hirm), Fabian Hoffmann (Deutschkreutz/Unterfrauenhaid)

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – ASK Hirm, 1:1 (0:0)

70 Sebastian Scherz 1:0

96 Erdogan Tekin 1:1

