Negativserie bei Deutschkr./Unterfrauenh. II - Sieggraben bleibt mit Sieg weiter oben dran

Details Montag, 01. November 2021 16:14

Sieggraben hält den Kontakt zur Spitze! Ein Tor machte den Unterschied – UFC Sieggraben siegte mit 2:1 gegen die Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid. Vollends überzeugen konnte Sieggraben dabei jedoch nicht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der Gast hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Sieggraben musste wie bereits die letzten Duelle etwas ersatzgeschwächt antreten, auch Trainer Schordje hatte es diesmal erwischt. Sieggraben begann jedoch mutig, nach einer guten halben Stunde ging man dann in Führung, schöner Lochpass auf David Földvarszki und dieser ließ sich nicht zweimal bitten. Doch die Hausherren, die mit dem Ersatztormann antreten mussten, ließen sich nicht unterkriegen, ein Treffer von Andreas Niklos sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich.

Földvarszki wird zum Matchwinner

In den zweiten 45 Minuten agierten die Gäste dann mit etwas mehr Nachdruck, erneut war es Földvarszki, der nach einer knappen Stunde zur Führung einschob. Sieggraben verpasste es dann, den Sack früher zuzumachen, doch es sollte dennoch reichen für ganz wichtige drei Punkte in Anbetracht der Tabellensituation. Sieggraben nimmt mit 34 Punkten derzeit den dritten Platz ein. Die Saison vom UFC Sieggraben verläuft also weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Sieggraben nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

"Ich bin froh, dass wir auch ersatzgeschwächt die wichtigen Punkte machen konnten, die Situation ist derzeit leider nicht so einfach", so Sieggrabens Trainer Schordje, dem wir an dieser Stelle gute Besserung wünschen.

Die Besten: David Földvarszki, Maximilian Maras (beide Sieggraben)

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – UFC Sieggraben, 1:2 (1:1)

27 David Foeldvarszki 0:1

45 Andreas Niklos 1:1

54 David Foeldvarszki 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!