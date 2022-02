Erfolgsserie von Sieggraben hält weiter an - knapper Erfolg zum Rückrundenauftakt

Details Montag, 28. Februar 2022 03:27

Der Ball rollt wieder im Burgenland! Und dies war aufgrund der pandemischen Lage noch kaum vorstellbar vor wenigen Wochen. Der UFC Sieggraben trug dabei gegen den Sportclub Dörfl einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte Sieggraben dabei jedoch nicht. Das Hinspiel ebenfalls mit 1:0 zugunsten der Gäste ausgegangen, die Mittelburgenländer nutzten dabei die Umfaller der Konkurrenz aus!

Auf schwierigem Terrain waren es die Gäste, die das Kommando übernahmen, es fehlten jedoch zu Beginn die großen Möglichkeiten. Dörfl versteckte sich nicht und hatte auch einige gute Szenen im Spiel, sie hatten nach 25 Minuten sogar Pech, als ein Ball nur an die Latte klatschte. Sieggraben war mit Fortdauer des Spiels jedoch besser, kurz vor der Pause dann auch die verdiente Führung, als Balazs Velencei zum 1:0 traf, mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch für beide Teams in die Kabinen.

Sieggraben bringt Vorsprung über die Zeit

Im zweiten Durchgang setzten die Dörfler dann alles auf eine Karte, dies ergab für die Gäste gute Räume, die man auch nutzen konnte, doch vor dem Tor war man nicht cool genug und so musste man lange zittern. Dörfl blieb immer wieder gefährlich, Sieggraben konnte sich jedoch auf Schlussmann Michael Leitner verlassen, der alles im Griff hatte. Die letzten 20 Minuten waren dann auch aufgrund der Platzverhältnisse von vielen hohen Bällen geprägt, es blieb am Ende bei einem wichtigen Auftakterfolg für die Gäste, die damit die Aufstiegsambitionen unterstrichen! Durch die drei Punkte gegen den SC Dörfl verbesserte sich Sieggraben auf Platz zwei. Am nächsten Samstag reist der Sportclub Dörfl zum UFC Mannersdorf, zeitgleich empfängt der UFC Sieggraben Markt Sankt Martin.

"Das Einzige, was ich meinem Team heute vorwerfen muss, ist, dass wir den Sack mit dem 2:0 nicht zugemacht haben. Ansonsten bin ich auch aufgrund der Verletzenliste zufrieden mit dem Start", so Sieggrabens Trainer Philipp Schordje.

Der Beste: Michael Leitner (Sieggraben)

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – UFC Sieggraben, 0:1 (0:1)

33 Balazs Velencei 0:1