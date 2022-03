Mattersburg mit vollem Erfolg im Spitzenduell gegen Raiding!

Details Montag, 28. März 2022 20:41

Mit dem MSV 2020 und Raiding trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien der Mattersburger Sportverein 2020 aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte sich der MSV 2020 den maximalen Ertrag. Im Hinspiel war es beim 0:0 keiner der beiden Mannschaften gelungen, einen Treffer zu erzielen.

Das Match beann für die Gäste auch denkbar ungut. Der ASK Raiding geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Abdulkadir Ceri das schnelle 1:0 für den Mattersburger Sportverein 2020 erzielte und das obwohl Raiding an und für sich starke 15 Minuten zum Auftakt hatte. Die Hausherren waren danach spielbestimmend und gaben weiter Gas. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Leon Koch die Führung vom MSV 2020 aus. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Raiding ohne wirkliche Chance

Auch die zweite Halbzeit verdeutlichte, dass die Hausherren an diesem Tag nicht zu biegen waren, Raiding hatte auch zu wenig entgegenzusetzen. Jonas Reitbauer und Philip Knotzer sorgten am Ende für einen ungefährdeten und auch deutlichen Heimerfolg für die Mattersburger im Spitzenspiel der Liga. Mit nur sechs Gegentoren stellt der Mattersburger Sportverein 2020 die sicherste Abwehr der Liga. Die gute Bilanz vom ASK Raiding hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Raiding bisher 14 Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

"Es war ein tolles Match gegen einen starken Gegner, wir waren vor dem Tor einfach effektiver und deshalb geht der Sieg auch in Ordnung", so Mattersburgs Trainer Marko Amminger.





Die Besten: Jonas Reitbauer, Abdulkadir Ceri (beide MSV)

2. Klasse Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – ASK Raiding, 4:0 (2:0)

75 Philip Knotzer 4:0

58 Jonas Reitbauer 3:0

45 Leon Koch 2:0

9 Abdulkadir Ceri 1:0