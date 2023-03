Souveräne Angelegenheit: Sieggraben siegt über Tschurndorf mit 3:0

Details Sonntag, 26. März 2023 17:33

Sieggraben erreichte am Sonntagnachmittag einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen ASK Tschurndorf im Zuge der 12. Runde der 2. Klasse Mitte. ASK Tschurndorf hatte das Hinspiel gegen Sieggraben mit 2:0 gewonnen.

Tore erst nach dem Seitenwechsel

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis UFC Sieggraben in Minute 73 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte und Raffael Mitterhöfer das 1:0 sicherstellte. Dann wurde etwas hitziger, sahen mit Pal Orosz und Andreas Fellinger in der 82. und 83. Minute gleich zwei Mitwirkende der Gäste die Ampelkarte. Den Heimsieg dingfest machten die Hausherren dank eines Doppelschlags in den Minuten 86 und 87 - Raffael Mitterhöfer und Laszlo Egle stellend den 3:0-Endstand sicher.

Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist UFC Sieggraben eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Sieggraben endlich wieder einmal drei Punkte.

Sieggraben setzte sich mit diesem Sieg von ASK Tschurndorf ab und nimmt nun mit 16 Punkten den sechsten Rang ein, während Tschurndorf weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für UFC Sieggraben ist UFC Mannersdorf (Samstag, 18:00 Uhr). ASK Tschurndorf misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid (16:30 Uhr).

2. Klasse Mitte: UFC Sieggraben – ASK Tschurndorf, 3:0 (0:0)

87 Laszlo Egle 3:0

86 Raffael Mitterhoefer 2:0

73 Raffael Mitterhoefer 1:0

