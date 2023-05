Stoob landet Befreiungsschlag im Duell der "Keller-Teams" bei Unterrabnitz

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:09

Am Freitagabend gelang dem ASK Stoob ein wichtiger 2:1-Auswärtserfolg bei SC Unterrabnitz im Rahmen der 20. Runde in der 2. Klasse Mitte. Hinspiel war mit 1:0 zugunsten von Unterrabnitz ausgegangen.

Showdown in Hälfte zwei

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen - beide Teams verbuchten in Akt eins Halbchancen, ohne für die nötige Durchschlagskraft zu sorgen. Szabolcs Szalai brachte sein Team in der 57. Minute nach vorn - sein Schuss von knapp außerhalb des 16ers passte genau. Renato Biro beförderte das Leder zum 2:0 von Stoob über die Linie (63.), als er sich vom Elfmeterpunkt aus eiskalt zeigte. In der Nachspielzeit (92.) gelang SC Unterrabnitz der Anschlusstreffer durch Joachim Frühstück, nachdem zuvor Zsombor Nemeth von den Gästen die rote Karte sah. Trotz des Anschlusstreffer konnten die Hausherren keinen Turnaround mehr herbeiführen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug ASK Stoob die Heimmannschaft 2:1.

Unterrabnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht SC Unterrabnitz mit 18 Punkten auf Platz zehn. In der Verteidigung von Unterrabnitz stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SC Unterrabnitz musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Unterrabnitz insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch die drei Punkte gegen Unterrabnitz verbesserte sich Stoob auf Platz elf. ASK Stoob bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft SC Unterrabnitz auf Sportclub Dörfl, Stoob spielt tags zuvor gegen SV Sigleß.

2. Klasse Mitte: SC Unterrabnitz – ASK Stoob, 1:2 (0:0)

92 Joachim Fruehstueck 1:2

63 Renato Biro 0:2

57 Szabolcs Szalai 0:1

