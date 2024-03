Tabellenführer Sieggraben gewinnt auch bei SC Unterfrauenhaid

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:20

Sieggraben erreichte einen 4:2-Erfolg bei Unterfrauenhaid. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Auswärtssieg eingefahren

Nach vier Minuten beförderten die Gäste das Leder zum 1:0 ins gegnerische Netz - Raffael Mitterhöfer traf. Bereits in der neunten Minute erhöhte Kristof Batorfi den Vorsprung von Sieggraben. Mit dem 3:0 von Imran Muji für UFC Sieggraben war das Spiel eigentlich schon entschieden (14.). Martin Stöckinger machte per Eigentor unglücklich das 1:3. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 durch Fatih Satilmis schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Sieggraben einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor Ultimo war noch Alexander Rajky zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SC Unterfrauenhaid verantwortlich (87.). Schließlich strich UFC Sieggraben die Optimalausbeute gegen das Heimteam ein.

In der Verteidigung von SC Unterfrauenhaid stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Unterfrauenhaid schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von SC Unterfrauenhaid waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Sieggraben 39 Zähler zu Buche. 53 Tore – mehr Treffer als UFC Sieggraben erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Mitte. Zwölf Spiele ist es her, dass Sieggraben zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für Unterfrauenhaid ist UFC Neckenmarkt (Sonntag, 16:30 Uhr). UFC Sieggraben misst sich am selben Tag mit ASK Raiding (16:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – UFC Sieggraben, 2:4 (1:3)

87 Alexander Rajky 2:4

50 Fatih Satilmis 1:4

40 Eigentor durch Martin Stockinger 1:3

14 Imran Muji 0:3

9 Kristof Batorfi 0:2

4 Raffael Mitterhoefer 0:1

