Stoob bezwingt Sigleß dank zweier Treffer in Durchgang zwei

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:15

SV Sigleß steckte am Freitag bei ASK Stoob eine 0:2-Niederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Stoob die Nase vorn. Im Hinspiel war Sigleß in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Zwei Treffer in kurzer Zeit bringen Entscheidung

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Detre Horvath brachte ASK Stoob in der 53. Minute in Front. Der Gastgeber traf etwas später zum 2:0 (65.) - Benjamin Thomas Gugcso traf via Elfmeter zur Vorentscheidung. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Stoob schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

ASK Stoob befindet sich mit 22 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. ASK Stoob hat sechs Siege, acht Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – SV Sigleß, 2:0 (0:0)

65 Benjamin Thomas Gugcso 2:0

53 Detre Horvath 1:0

