15 Partien ohne Niederlage: Antau nun Tabellenführer!

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:37

Für Sportclub Dörfl gab es am Sonntag im Spiel gegen SV Antau, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Antau wurde der Favoritenrolle gerecht. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Gäste drehen in Halbzeit zwei auf

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die Führung von SV Antau stellte Lukas De Zordo sicher. Der Angreifer traf vor 120 Zuschauern zum 1:0, indem er die Kugel ins lange Eck bugsierte. Aus der Ruhe ließ sich SC Dörfl nicht bringen. Daniel Suvak erzielte wenig später via Freistoß den Ausgleich (49.). Karl Gerdenich ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Elfmeter zum 2:1 für Antau. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Zordo bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (76.). Am Schluss gewann SV Antau gegen Sportclub Dörfl.

Am Ende der Saison steht SC Dörfl im sicheren Mittelfeld auf Platz vier. Auf die eigene Defensive konnten sich die Gastgeber in dieser Saison verlassen, was die lediglich 23 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Im gesamten Saisonverlauf holte Sportclub Dörfl sechs Siege und acht Remis und musste nur vier Niederlagen hinnehmen.

Der Gast klettert an die Tabellenspitze. Die Gäste beweisen in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass SV Antau unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 57:17 dasteht. Die Saisonbilanz von Antau ist beeindruckend. Zwölf Siege und fünf Remis stehen nur einer Niederlage gegenüber.

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – SV Antau, 1:3 (0:0)

76 Lukas De Zordo 1:3

66 Karl Gerdenich 1:2

49 Daniel Suvak 1:1

46 Lukas De Zordo 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.