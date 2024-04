Nächster Erfolg für Raiding: Sieg bei SC Unterrabnitz

Spielberichte

ASK Raiding erreichte einen 3:1-Erfolg bei SC Unterrabnitz. Raiding ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 5:3.

Gast lässt sich von Eigentor nicht beirren

Gabor Borsos brachte ASK Raiding in der 22. Minute in Front. Unterrabnitz gelang mithilfe von Raiding der Ausgleich, als Niklas Gneis das Leder in das eigene Tor lenkte (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Richard Ciernik war zur Stelle und markierte das 2:1 von ASK Raiding (66.). Für das 3:1 von Raiding zeichnete Richard Nemeth verantwortlich (80.). Letzten Endes ging ASK Raiding im Duell mit SC Unterrabnitz als Sieger hervor.

Unterrabnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Unterrabnitz sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Die Offensive von ASK Raiding in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Unterrabnitz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer von Raiding in dieser Spielzeit zu. ASK Raiding scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

2. Klasse Mitte: SC Unterrabnitz – ASK Raiding, 1:3 (1:1)

80 Richard Nemeth 1:3

66 Richard Ciernik 1:2

41 Eigentor durch Niklas Gneis 1:1

22 Gabor Borsos 0:1

