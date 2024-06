SC Unterfrauenhaid unterliegt ASK Stoob mit 1:3 zum Saisonabschluss

Spielberichte

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:30

In Runde 27 der 2. Klasse Mitte (BGLD) trafen am Freitagabend der SC Unterfrauenhaid und der ASK Stoob aufeinander. Die Partie, die mit einer intensiven Schlussphase endete, bot zahlreiche Höhepunkte und ging letztendlich mit einem 1:3-Sieg für die Gäste aus Stoob zu Ende. Hier ist ein detaillierter Rückblick auf die ereignisreiche Begegnung.

Blitzstart und früher Treffer für ASK Stoob

Mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr war das Spiel sofort in vollem Gange. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an Engagement und Zielstrebigkeit. Bereits in der 24. Minute gelang den Gästen der erste Treffer. David Wenzl nutzte eine Unachtsamkeit der Unterfrauenhaider Abwehr eiskalt aus und erzielte das 0:1 für den ASK Stoob. Dieses frühe Tor setzte den SC Unterfrauenhaid unter Druck und zwang sie, ihr Spiel offensiver auszurichten.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und setzten nach dem Rückstand verstärkt auf Angriffe. In der 45. Minute zahlte sich diese offensive Herangehensweise aus: Dominik Bence Szemere traf für den SC Unterfrauenhaid zum Ausgleich und stellte den 1:1-Halbzeitstand her. Die Mannschaft von Unterfrauenhaid ging somit mit einem positiven Gefühl in die Pause, da sie kurz vor dem Halbzeitpfiff noch den wichtigen Ausgleich erzielt hatte.

Entscheidende Phase und späte Treffer - Stoob behält Oberhand

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Beide Teams kämpften verbissen um die Kontrolle über das Spiel, wobei der ASK Stoob immer wieder gefährliche Angriffe startete. In der 66. Minute war es schließlich Balint Zsolt Szabo, der die erneute Führung für den ASK Stoob erzielte. Sein Treffer zum 1:2 brachte die Gäste wieder in die Pole-Position und setzte den SC Unterfrauenhaid erneut unter Zugzwang.

Die Hausherren versuchten alles, um wieder ins Spiel zurückzufinden, aber die gut organisierte Abwehr des ASK Stoob und die zielgerichteten Konterangriffe machten es ihnen schwer. In der Nachspielzeit, genauer gesagt in der 90. Minute, machte Benjamin Thomas Gugcso mit seinem Treffer zum 1:3 den Sack endgültig zu und sicherte seiner Mannschaft den Sieg. Dieser letzte Treffer war der Schlusspunkt einer hart umkämpften Partie.

2. Klasse Mitte: Unterfrauenhaid : Stoob - 1:3 (1:1)

95 Benjamin Thomas Gugcso 1:3

66 Balint Zsolt Szabo 1:2

45 Dominik Bence Szemere 1:1

24 David Wenzl 0:1

