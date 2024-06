Spannung pur: SC Dörfl dreht das Spiel und siegt gegen SV Sigleß

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:43

Ein packendes Duell in der 2. Klasse Mitte (BGLD) endete mit einem knappen 3:2-Sieg für den SC Dörfl gegen den SV Sigleß. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der der SC Dörfl trotz eines Rückstands zur Halbzeit das Spiel noch für sich entscheiden konnte.

Erste Halbzeit: Sigleß geht in Führung

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften ihren Siegeswillen. SC Dörfl versuchte, mit einem Kopfball von Toth Peter Akzente zu setzen, der jedoch wegen Abseits nicht zählte. In den folgenden Minuten erarbeitete sich der SV Sigleß einige gute Chancen, darunter ein Stangenschuss in der 15. Minute. Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich in der 16. Minute belohnt, als Noel Ferenc Karasz den Ball im Tor der Heimmannschaft versenkte und den SV Sigleß mit 1:0 in Führung brachte.

Der SC Dörfl versuchte, darauf zu antworten, doch die Gästeabwehr hielt stand. Toth Peter und andere Spieler des SC Dörfl erarbeiteten sich einige Chancen, doch sie konnten diese nicht verwerten. Kurz vor der Halbzeit hatte der SC Dörfl noch eine vielversprechende Möglichkeit, die jedoch von Kögl Andreas, dem Torhüter des SV Sigleß, pariert wurde. So ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Zweite Halbzeit: Dörfls Comeback und dramatisches Finale

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schienen beide Teams frischen Wind in ihr Spiel zu bringen. Der SV Sigleß begann den Durchgang mit einem Stangenschuss, doch der SC Dörfl ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 46. Minute vergab der SC Dörfl eine 100%ige Torchance auf den Ausgleich, doch kurz darauf, in der 49. Minute, gelang Balint Szilagyi schließlich der erlösende Treffer zum 1:1.

Das Spiel nahm nun Fahrt auf. In der 63. Minute zeigte Kariem Shehata sein Können und erzielte per Lupfer das 2:1 für den SC Dörfl. Doch der SV Sigleß wollte sich nicht geschlagen geben und glich in der 75. Minute durch Jason Bauer wieder aus. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn nur zwei Minuten später, in der 77. Minute, brachte Adam Arvai den SC Dörfl mit seinem Tor erneut in Führung.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 89. Minute erhielt der Kapitän des SV Sigleß, Stefan Vondraus, die Rote Karte, was den Druck auf seine Mannschaft weiter erhöhte. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 3:2 für den SC Dörfl, der damit das "Spiel um Platz 5" gewann. Die Nachspielzeit brachte keine weiteren nennenswerten Ereignisse, und so endete die Partie nach 93 Minuten mit einem hart erkämpften Sieg für die Heimmannschaft.

2. Klasse Mitte: SC Dörfl : Sigleß - 3:2 (0:1)

77 Adam Arvai 3:2

75 Jason Bauer 2:2

66 Kariem Shehata 2:1

49 Balint Szilagyi 1:1

16 Noel Ferenc Karasz 0:1

