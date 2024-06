ASK Tschurndorf triumphiert über SC Unterrabnitz mit einem klaren 4:0-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:08

In der 27. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) trafen der SC Unterrabnitz und der ASK Tschurndorf aufeinander. Die Gäste aus Tschurndorf dominierten die Partie von Anfang an und erzielten bereits in den ersten Minuten drei Tore. Mit einem Endstand von 0:4 konnte ASK Tschurndorf einen beeindruckenden Auswärtssieg feiern, während SC Unterrabnitz chancenlos blieb.

Blitzstart für ASK Tschurndorf - am Ende ein klarer Auswärtssieg

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. David Rapai setzte sich durch und erzielte in Minute 4 das 0:1 für ASK Tschurndorf. Ein früher Rückschlag für SC Unterrabnitz, der das Heimteam sichtlich aus dem Konzept brachte.

Doch damit nicht genug, nur eine Minute nach dem Führungstreffer schlugen die Gäste erneut zu. Diesmal war es Laszlo Egle, der mit einem präzisen Schuss das 0:2 markierte.

Die Dominanz von ASK Tschurndorf setzte sich fort, und in der 14. Minute war es erneut Laszlo Egle, der sein zweites Tor des Abends erzielte. Mit einem brillanten Spielzug erhöhte er auf 0:3 und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Erholung. Die Abwehr von SC Unterrabnitz stand unter Dauerdruck und war nicht in der Lage, die Angriffe der Gäste zu stoppen.

Der SC Unterrabnitz versuchte, sich zu sammeln und wieder ins Spiel zu finden, aber die Gäste aus Tschurndorf hatten andere Pläne. In der 25. Minute setzte Zoltan Racz den Schlusspunkt unter eine dominierende erste Halbzeit. Mit seinem Tor zum 0:4 entschied er das Spiel praktisch schon vor der Pause zugunsten von ASK Tschurndorf. Die Heimfans waren sichtlich enttäuscht und die Mannschaft wirkte demoralisiert.

Nach diesem Treffer schalteten die Gäste einen Gang zurück, während SC Unterrabnitz verzweifelt versuchte, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Doch die Abwehr von ASK Tschurndorf stand sicher und ließ keine Chancen zu. Die zweite Halbzeit plätscherte ohne nennenswerte Ereignisse vor sich hin, da das Spiel bereits entschieden war.

In der 90. Minute beendete der Schiedsrichter schließlich die Partie mit einem Endstand von 0:4.

2. Klasse Mitte: Unterrabnitz : Tschurndorf - 0:4 (0:4)

25 Zoltan Racz 0:4

14 Laszlo Egle 0:3

5 Laszlo Egle 0:2

4 David Rapai 0:1

