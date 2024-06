Spannendes Duell zwischen UFC Sieggraben und SV Sigleß endet mit knappem Auswärtssieg

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 20:09

Im packenden Aufeinandertreffen der 27. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) zwischen UFC Sieggraben und SV Sigleß konnte der Gastverein aus Sigleß einen knappen 2:1-Sieg erringen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, sehenswerten Toren und einer spannenden Schlussphase, in der die Gastgeber noch einmal alles versuchten, um das Blatt zu wenden.

Starker Beginn der Gäste mündet in Pausenführung

Das Spiel begann mit dem Anpfiff pünktlich um 17:00 Uhr. Von Beginn an machten die Gäste aus Sigleß klar, dass sie hier nicht mit leeren Händen dastehen wollten. Bereits in der 29. Minute gelang es Ivan Mihailovic, die Abwehr der Hausherren zu durchbrechen und das erste Tor des Spiels zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torhüter von Sieggraben keine Chance und brachte SV Sigleß mit 1:0 in Führung.

Die Spieler des UFC Sieggraben versuchten nach dem frühen Rückstand, zurück ins Spiel zu finden, doch die Gäste zeigten sich weiterhin stark und defensiv kompakt. Nur fünf Minuten nach dem ersten Treffer legte SV Sigleß nach. Wieder war es Ivan Mihailovic, der in der 34. Minute zum 2:0 für die Gäste traf. Mit einem gut platzierten Schuss sorgte er dafür, dass die Fans des SV Sigleß erneut jubeln konnten. Die Heimmannschaft zeigte sich sichtlich geschockt von diesem schnellen Doppelschlag und hatte bis zur Halbzeitpause Mühe, wieder Ordnung in ihre Reihen zu bringen.

Spannende Schlussphase infolge des Anschlusstreffers

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber entschlossener aus der Kabine und setzten alles daran, den Rückstand zu verkürzen. Das Spiel entwickelte sich zunehmend zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Mannschaften zu guten Gelegenheiten kamen. Die Defensive des SV Sigleß stand jedoch größtenteils sicher und konnte die Angriffe der Heimelf abwehren.

In der 69. Minute wurde die Hartnäckigkeit des UFC Sieggraben dann endlich belohnt. Sarkis Saribekyan nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Sigleß und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit diesem Tor keimte neue Hoffnung bei den Fans und Spielern der Heimmannschaft auf, die nun alles nach vorne warfen, um doch noch den Ausgleich zu erzielen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von spannenden Angriffen. UFC Sieggraben drängte vehement auf den Ausgleich, während SV Sigleß alles daran setzte, die knappe Führung zu verteidigen. Trotz aller Bemühungen und einer kämpferischen Leistung der Gastgeber blieb es beim 1:2. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den knappen Auswärtssieg für den SV Sigleß, der sich über drei Punkte freuen konnte.

2. Klasse Mitte: Sieggraben : Sigleß - 1:2 (0:2)

69 Sarkis Saribekyan 1:2

34 Ivan Mihailovic 0:2

29 Ivan Mihailovic 0:1

