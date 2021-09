Markt Neuhodis bleibt gegen UFC Siget souverän

Details Dienstag, 14. September 2021 10:15

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ASK Markt Neuhodis und UFC Siget in der Wart mit dem Endstand von 6:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Markt Neuhodis wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Sieg fiel dennoch überraschend hoch aus.

Daniel Horvath trug sich in der achten Spielminute in die Torschützenliste ein. Marton Havasi erhöhte den Vorsprung von ASK Markt Neuhodis nach 30 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft von UFC Siget ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.



Für das 3:0 von Markt Neuhodis sorgte Daniel Horvath, der in Minute 67 zur Stelle war. In der 74. Minute legte Marcus Steinreiber zum 4:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Den Vorsprung des Tabellenprimus ließ Joachim Parapatits in der 76. Minute anwachsen. Horvath gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für ASK Markt Neuhodis (84.). Schlussendlich verbuchte Markt Neuhodis gegen UFC Siget in der Wart einen überzeugenden Heimerfolg.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von ASK Markt Neuhodis weiter wachsen. Der Defensivverbund von Markt Neuhodis ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst acht kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saison von ASK Markt Neuhodis verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Markt Neuhodis nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

UFC Siget führt mit acht Punkten sozusagen die untereTabellenhälfte an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat UFC Siget in der Wart derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Süd B: ASK Markt Neuhodis – UFC Siget in der Wart, 6:0 (2:0)

8 Daniel Horvath 1:0

30 Marton Havasi 2:0

67 Daniel Horvath 3:0

74 Marcus Steinreiber 4:0

76 Joachim Parapatits 5:0

84 Daniel Horvath 6:0

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!