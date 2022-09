Macesic erzielt gegen SC Schachendorf spätes Remis!

Details Sonntag, 18. September 2022 09:29

SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf trennte sich an diesem Samstag von UFC Siget in der Wart mit 2:2. SC Schachendorf zog sich gegen UFC Siget achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Partout keine Probleme hatte UFC Siget in der Wart im Hinspiel gehabt, als man einen 7:3-Sieg holte. Dieses Mal musste man sich mit einem Remis begnügen.

Ralph Ringbauer brachte die Gäste in der zwölften Minute nach vorn. Maximilian Dorner war es, der in der 23. Minute das Spielgerät im Tor von UFC Siget unterbrachte. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Eine Minute später ging Schachendorf durch den zweiten Treffer von Dorner in Führung. Kurz vor Ende der Partie war es Igor Macesic, der UFC Siget in der Wart rettete und den Ausgleich markierte (89.). Schließlich gingen SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf und UFC Siget mit einer Punkteteilung auseinander.

SC Schachendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach acht absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den siebten Platz in der Tabelle ein. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Schachendorf ist deutlich zu hoch. 28 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Süd B fing sich bislang mehr Tore ein.

Das Remis brachte UFC Siget in der Wart in der Tabelle voran. UFC Siget liegt nun auf Rang drei. Der Angriff von UFC Siget in der Wart wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 17-mal zu. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat UFC Siget momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei UFC Siget in der Wart zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf tritt am Freitag, den 23.09.2022, um 19:00 Uhr, bei SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt UFC Siget ASK Markt Neuhodis.

2. Klasse Süd B: SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf – UFC Siget in der Wart, 2:2 (1:1)

89 Igor Macesic 2:2

49 Maximilian Dorner 2:1

23 Maximilian Dorner 1:1

12 Ralph Ringbauer 0:1