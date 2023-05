Spätes Comeback: Deutsch Schützen kommt gegen Wolfau im Finish zum Punktgewinn

Details Samstag, 29. April 2023 23:12

Im Spiel von Deutsch Schützen gegen SV Wolfau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 2:2 trennten sich die Teams.

Zwei Treffer in der Schlussphase münden in einem Remis

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wolfau bereits in Front. Petar Jazvic markierte in der fünften Minute die Führung. Deutsch Schützen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Norbert Pakai den Ausgleich (11.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Eine Minute nach Wiederbeginn ging SV Wolfau durch den zweiten Treffer von Jazvic in Führung. In der 77. Minute erhöhte Marco Fink auf 3:1 für den Gast und ließ damit die vermeintliche Vorentscheidung Einzug halten. Mit dem zweiten Treffer von Pakai rückte Deutsch Schützen wieder ein wenig an Wolfau heran (84.). Gabor Toth sicherte Deutsch Schützen das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte er den 3:3-Endstand her (95.). Am Ende stand es zwischen der Heimmannschaft und SV Wolfau pari.

Kurz vor Saisonende steht Deutsch Schützen mit 30 Punkten auf Platz vier. Nur dreimal gab sich Deutsch Schützen bisher geschlagen. Nur einmal ging Deutsch Schützen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Wolfau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 13 gesammelten Zählern hat man den sechsten Platz im Klassement inne. In der Verteidigung von Wolfau stimmt es ganz und gar nicht: 43 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SV Wolfau wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Deutsch Schützen ist UFC Siget in der Wart (Montag, 17:00 Uhr). Wolfau misst sich am selben Tag mit SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch (16:00 Uhr).

2. Klasse Süd B: Deutsch Schützen – SV Wolfau, 3:3 (1:1)

95 Gabor Toth 3:3

84 Norbert Pakai 2:3

77 Marco Fink 1:3

47 Petar Jazvic 1:2

11 Norbert Pakai 1:1

5 Petar Jazvic 0:1

