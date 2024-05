Knappe Niederlage für UFC Gerersdorf-Sulz gegen FC Minihof-Liebau

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 00:14

In einem hart umkämpften Spiel der 24. Runde in der 2. Klasse Süd B (BGLD) musste sich der UFC Gerersdorf-Sulz knapp mit 0:1 gegen den FC Minihof-Liebau geschlagen geben. Das einzige Tor des Spiels fiel in der zweiten Halbzeit durch Andreas Zach, was den Gästen drei wichtige Punkte sicherte.

Ein intensiver Start ins Match

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter die Partie pünktlich anpfiff. Beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die volle Punktzahl aus diesem Duell mitzunehmen. Die Abwehrreihen standen sicher, und gefährliche Torraumszenen waren Mangelware. So gingen die Teams mit einem 0:0 in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur weiter erhöhte.

Zach entscheidet das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff schienen beide Teams noch einmal neue Energie gefunden zu haben. UFC Gerersdorf-Sulz drängte auf den Führungstreffer, doch der FC Minihof-Liebau verteidigte geschickt und lauerte auf Konterchancen. In der 62. Minute dann der entscheidende Moment des Spiels: Andreas Zach, der Stürmer der Gäste, erzielte mit einem präzisen Schuss das 0:1.

Der UFC Gerersdorf-Sulz versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, stand der Sieger fest - der Tabellenführer holte drei weitere Zähler.

2. Klasse Süd B: Gerersdorf-Sulz : Minihof-Liebau - 0:1 (0:0)

62 Andreas Zach 0:1

