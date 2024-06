Hochverdienter 2:0-Sieg für Deutschkreutz

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 09:03

Im Rahmen der 29. Runde der Burgenlandliga lieferten sich der FC Deutschkreutz und die SpG Edelserpentin ein einseitiges Match, das mit einem 2:0 für die Hausherren endete. Dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist, haben die Gäste ihren Torhüter Patrik Erdei zu verdanken, der mit tollen Reflexen und Paraden die Stürmer der Hausherren oft zum Verzweifeln brachte und somit trotz der Niederlage der Torhüter des Spieltages ist.

Die Hausherren dominierten das Spiel

Von Beginn an ließen die Hausherren keinen Zweifel aufkommen, wer in dieser Begegnung als Sieger den Platz verlassen wird. Schön vorgetragene Angriffe rollten im Minutentakt in Richtung gegnerischem Tor. In der 14. Minute war es dann so weit, Tobias Gager setzt sich auf der Seite durch, seine zielgenaue Flanke erreicht Tobias Szaffich und der hat keine Mühe, die 1:0-Führung mit dem Kopf zu erzielen. Es folgen weitere hochkarätige Torchancen für die Einheimischen, aber Teufelskerl Patrik Erdei hielt alle Bälle, welche auf sein Tor zukamen. Besonders in der 34. Minute hält innerhalb einer Minute dreimal mit Weltklasseleistung das Leder. In Minute 37 versuchte Szaffich den Goalie der Gäste zu umkurven, aber der blieb im Duell eins gegen eins der Sieger. Von den Gästen war in der ersten Spielhälfte nicht viel zu sehen, ein Lattentreffer war die einzige Ausbeute. Bis zum Pausenpfiff fielen keine weiteren Tore, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Zeiten gewechselt wurden.

Zweite Halbzeit gestaltete sich etwas ausgeglichener

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel auf dem Spielfeld; die Hausherren griffen an, die Auswärtigen verteidigten. In der 70. Minute der erste gelungene Angriff der Gäste, aber Julian Schwarz scheiterte an Torhüter Lukas Kugler. Zwei Minuten später schlenzte Szaffich das Spielgerät über den Goalie Erdei, aber es ging nur an den Pfosten, so blieb es weiterhin bei der knappen 1:0-Führung der Heimischen. In der 73. Minute belohnten sich die Hausherren für ihren Sturmlauf mit dem 2:0; David Thumberger gewinnt das Laufduell gegen Thomas Prisching und bringt den Ball in die Mitte. Dort steht Luca Noel Treiber goldrichtig und braucht nur mehr einzuschieben. Mit dem 2:0-Sieg klettert die Fennes-Truppe auf den 10. Tabellenplatz.

Stimmen zum Spiel

Willi Kroker, Sektionsleiter FC Deutschkreutz:

„Normal, von den Torchancen her gesehen, müssen wir zur Halbzeit bereits mit 4:0 führen, aber der Torhüter der Edelserpentiner hat heute einen Glanz-Tag erwischt und fast alles gehalten. Schlussendlich haben wir verdient gewonnen.

Peter Schönfeldinger, Obmann St. SpG Edelserpentin:

„In der ersten Halbzeit war es eine ziemlich einseitige Partie, wir mussten uns voll auf die Verteidigung konzentrieren. Ohne Tormann Erdei wären wir schön unter die Räder gekommen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, aber wir haben nur eine Torchance gehabt. Es war eine verdiente Niederlage meiner Mannschaft

