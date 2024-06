Purer Wahnsinn! UFC Jennersdorf dank spätem Siegtor bei Olbendorf vor Meisterstück!

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:29

In einem dramatischen Spiel der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich UFC Jennersdorf mit 3:2 gegen Olbendorf durch. Die Gäste konnten trotz eines Platzverweises und eines Rückstands in der zweiten Halbzeit das Spiel noch zu ihren Gunsten entscheiden. Vor allem in den letzten Minuten zeigten sie ihre Comeback-Qualitäten und sicherten sich die drei wichtigen Punkte, die ihre Aufstiegsambitionen am Leben halten - man bleibt vor dem letzten Spieltag Erster!

Erste Halbzeit: UFC Jennersdorf dominiert und führt

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der dritten Minute hatte UFC Jennersdorf die erste große Chance, als Janosch mit einem Stangenschuss nur knapp scheiterte. Die Gäste machten von Anfang an Druck und ließen Olbendorf kaum Luft zum Atmen. In der 32. Minute wurden die Bemühungen der Gäste belohnt, als Franz-Peter Wagner nach einem Gestocher im Fünfer den Ball ins Netz knallte und UFC Jennersdorf mit 1:0 in Führung brachte.

Olbendorf hingegen tat sich schwer, ins Spiel zu finden und konnte in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss verbuchen. Die Gäste hatten noch weitere Chancen, darunter eine knapp verpasste Möglichkeit von Jaka Vajda in der 43. Minute. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung für UFC Jennersdorf in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit Comeback

Auch in der zweiten Halbzeit setzte UFC Jennersdorf zunächst das bessere Spiel fort, doch in der 71. Minute gab es einen Wendepunkt: Jennersdorfs Christoph Knaus erhielt eine Rote Karte, und Olbendorf kam durch Thomas Nebl zum 1:1-Ausgleich. Nur wenige Minuten später, in der 77. Minute, legte Nebl nach einem Konter nach und brachte Olbendorf mit seinem zweiten Treffer des Abends sogar mit 2:1 in Führung.

Jennersdorf schien geschockt, doch sie gaben nicht auf. In der 86. Minute gelang Jaka Vajda nach einer perfekten Flanke von Andreas Gaal der erneute Ausgleich zum 2:2. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und die Spannung auf dem Platz war greifbar. Die dramatische Schlussphase erreichte ihren Höhepunkt, als Julian Resch in der 90. Minute ein Traumtor erzielte und damit UFC Jennersdorf den 3:2-Sieg sicherte. Trotz Unterzahl hatten die Gäste das Spiel noch gedreht und zeigten damit eindrucksvoll ihre Klasse und Entschlossenheit.

Mit diesem Sieg bleibt UFC Jennersdorf im Rennen um den Aufstieg in die Burgenlandliga. Olbendorf hingegen muss sich nach einer kämpferischen Leistung geschlagen geben und verpasste die Chance, Punkte gegen einen der Top-Gegner der Liga zu sammeln.

II. Liga Süd: Olbendorf : Jennersdorf - 2:3 (0:1)

90 Julian Resch 2:3

86 Jaka Vajda 2:2

77 Thomas Nebl 2:1

71 Thomas Nebl 1:1

32 Franz-Peter Wagner 0:1

