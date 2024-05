SV Ollersdorf setzt sich in packendem Heimspiel gegen UFC Gerersdorf-Sulz durch

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:07

In der 25. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) lieferten sich SV Ollersdorf und UFC Gerersdorf-Sulz ein spannendes Duell, das mit einem 3:1-Sieg für die Heimmannschaft endete. Die Zuschauer erlebten eine Partie, in der SV Ollersdorf seine Chancen effektiv nutzte, während UFC Gerersdorf-Sulz trotz eines engagierten Spiels den Kürzeren zog.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für SV Ollersdorf

Das Spiel begann ruhig, ohne nennenswerte Aktionen in den ersten Minuten, was typisch für die Anfangsphase eines vorsichtigen Abtastens ist. Dennoch konnte SV Ollersdorf in der 27. Minute durch einen überraschenden Schlag zuschlagen. Martin Vrbek gelang es das 1:0 zu erzielen. Der Torhüter von UFC Gerersdorf-Sulz war zwar noch am Ball, konnte den Treffer jedoch nicht verhindern. Dieses Tor gab den Gastgebern offensichtlich Auftrieb, während die Gäste verstärkt um den Ausgleich bemüht waren, jedoch ohne Erfolg bis zum Halbzeitpfiff.

Zweite Halbzeit: Tore auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit startete ohne große Aufregungen, doch die Spannung sollte nicht lange auf sich warten lassen. Kurz nach der Halbzeitpause erweiterte SV Ollersdorf in der 55. Minute durch Imre-Laszlo Domokos auf 2:0. In der 80. Minute legte er das 3:0 und die Vorentscheidung nach sein Doppelschlag hievte die Heimischen nachhaltig auf die Siegerstraße. Florian Jandrisevits gelang nur mehr der Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand.

Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für SV Ollersdorf, das damit wichtige Punkte sammelte.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Gerersdorf-Sulz - 3:1 (1:0)

82 Florian Jandrisevits 3:1

80 Imre-Laszlo Domokos 3:0

55 Imre-Laszlo Domokos 2:0

27 Martin Vrbek 1:0

