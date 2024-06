Torfestival in Markt Allhau: UFC Markt Allhau besiegt SV Großpetersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:32

In Runde 29 der II. Liga Süd (BGLD) setzten sich die Hausherren von UFC Markt Allhau mit einem eindrucksvollen 6:2 gegen SV Großpetersdorf durch. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0 für die Gastgeber, die durch eine starke erste Hälfte den Grundstein für ihren Sieg legten. Die Gäste konnten in der zweiten Halbzeit zwar noch zwei Treffer erzielen, hatten jedoch dem dominanten Spiel der Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen. Markt Allhau bleibt damit punktgleich hinter Jennersdorf im Meisterrennen - ein Spieltag steht noch aus.

Erdrückende erste Halbzeit mündet in klarer Pausenführung

Von Beginn an zeigte UFC Markt Allhau, dass sie an diesem Tag das Heft in die Hand nehmen wollten. Bereits in der 15. Minute eröffnete Olivér László Tihanyi das Torfestival, als er sich geschickt aufdrehte und den Ball ins linke untere Eck schoss. Nur sieben Minuten später war es Stefan Binder, der nach einem Fehler in der Verteidigung von Großpetersdorf eiskalt blieb und den Ball durch die Beine des Torwarts schob.

Die Hausherren ließen nicht nach und erhöhten in der 32. Minute durch einen weiteren Treffer von Tihanyi auf 3:0. Nach einer Ecke rutschte der Ball zu ihm durch, und er schloss aus der Drehung ab. Kurz vor der Halbzeitpause in der 37. Minute war es Marco Prettner, der nach einer schönen Kombination über die rechte Seite an der zweiten Stange nur noch einschieben musste. Mit einem komfortablen 4:0 ging es in die Kabine.

Großpetersdorf zeigt Kampfgeist

Auch in der zweiten Halbzeit blieb UFC Markt Allhau die spielbestimmende Mannschaft. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Tihanyi einen Fehlpass im Strafraum von Großpetersdorf aus, umkurvte den Torwart und schob den Ball zum 5:0 ins Netz. Großpetersdorf gelang es jedoch, sich nicht hängen zu lassen und weiterhin nach vorne zu spielen.

In der 70. Minute belohnte sich die Gastmannschaft schließlich mit dem ersten Treffer. Florian Steinbauer war es, der nach einem schönen Spielzug den Ball im Tor unterbrachte. Acht Minuten später zeigte sich Großpetersdorf erneut treffsicher: Fabio Michael Jani verkürzte mit seinem Treffer auf 5:2 und ließ für einen kurzen Moment Hoffnung bei den Gästen aufkeimen.

Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken. In der 86. Minute machte Gergely Sziklasi endgültig den Deckel drauf. Nach einem Freistoß von Teller streifte er den Ball noch leicht und stellte den 6:2-Endstand her. Kurz vor Schluss hätte Fischi sogar noch auf 7:2 erhöhen können, doch er schoss alleine vor dem Tor den Torwart an.

II. Liga Süd: Markt Allhau : Großpetersdorf - 6:2 (4:0)

86 Gergely Sziklasi 6:2

79 Fabio Michael Jani 5:2

70 Florian Steinbauer 5:1

50 Olivér László Tihanyi 5:0

37 Marco Prettner 4:0

32 Olivér László Tihanyi 3:0

22 Stefan Binder 2:0

15 Olivér László Tihanyi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.