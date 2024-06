Dominanter Auftritt: SV Ollersdorf siegt klar gegen SV Rohrbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:41

Im Duell der 27. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) setzte sich der SV Ollersdorf eindrucksvoll mit 5:0 gegen den SV Rohrbrunn durch. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Dominanz und ließen dem Gast aus Rohrbrunn keine Chance. Mit einer frühen Führung und einer kontinuierlichen Leistungssteigerung bauten sie ihren Vorsprung bis zum Spielende immer weiter aus.

Blitzstart bringt knappe Pausenführung mit sich

Das Spiel begann für den SV Ollersdorf ideal. Bereits in der 5. Spielminute gelang es Imre-Laszlo Domokos, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen. Mit diesem frühen Treffer zum 1:0 setzte der SV Ollersdorf ein klares Zeichen und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Die Gäste aus Rohrbrunn taten sich schwer, in die Partie zu finden und blieben in der ersten Halbzeit weitgehend harmlos.

Nach dem Führungstreffer dominierte der SV Ollersdorf das Geschehen auf dem Platz. Sie ließen Ball und Gegner laufen und erspielten sich zahlreiche Chancen, die jedoch vorerst ungenutzt blieben. Mit dem knappen 1:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Erfolgreiche zweite Halbzeit mit einigen Ollersdorfer Torerfolgen

Die zweite Halbzeit begann genauso wie die erste: mit einem Tor für den SV Ollersdorf. In der 48. Minute war es Tamas Lodi, der nach einer schönen Kombination auf 2:0 erhöhte. Dieses Tor brachte den Gastgebern zusätzliche Sicherheit und sie spielten weiter munter nach vorne.

In der 68. Minute folgte dann ein Doppelschlag, der die Partie endgültig entschied. Zunächst war es Niklas Peischl, der zum 3:0 traf, bevor nur wenige Augenblicke später Imre-Laszlo Domokos mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 erhöhte. Dieser Doppelschlag nahm dem SV Rohrbrunn jegliche Hoffnung auf eine Aufholjagd und besiegelte deren Niederlage.

Doch der SV Ollersdorf hatte noch nicht genug. Kurz vor Spielende, in der 88. Minute, setzte Kristóf Komoróczi mit seinem Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt.

2. Klasse Süd B: Ollersdorf : Rohrbrunn - 5:0 (1:0)

88 Kristóf Komoróczi 5:0

68 Imre-Laszlo Domokos 4:0

68 Niklas Peischl 3:0

48 Tamas Lodi 2:0

5 Imre-Laszlo Domokos 1:0

