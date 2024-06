Torfestival: SV Ollersdorf triumphiert mit 5:3 gegen FC Minihof-Liebau

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:20

In einer spektakulären Begegnung setzte sich der SV Ollersdorf in der 28. Runde der 2. Klasse Süd B (BGLD) gegen den Meister FC Minihof-Liebau mit einem 5:3-Auswärtssieg durch. Das Spiel war geprägt von vielen Toren und spannenden Momenten, in denen insbesondere Imre-Laszlo Domokos als herausragender Torschütze glänzte. Der FC Minihof-Liebau kämpfte tapfer, konnte jedoch letztendlich nicht mit der Offensivkraft der Gäste mithalten.

Erste Halbzeit: Dominanz der Gäste

Bereits in der 21. Minute erzielte Imre-Laszlo Domokos das erste Tor des Spiels, womit er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Der FC Minihof-Liebau zeigte sich bemüht, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen.

In der 33. Minute legte der SV Ollersdorf nach: Wieder war es Domokos, der mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 2:0 ausbaute. Die Gäste zeigten sich in der ersten Halbzeit als die klar bessere Mannschaft und ließen dem FC Minihof-Liebau kaum Raum zur Entfaltung. Bis zum Pausenpfiff blieb es beim 2:0, was eine deutliche Ansage der Gäste war.

Zweite Halbzeit: Aufholjagd und Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem dominanten SV Ollersdorf. In der 66. Minute traf Tamas Lodi zum 3:0, und nur eine Minute später erhöhte erneut Domokos auf 4:0. Damit schien das Spiel entschieden, doch der FC Minihof-Liebau zeigte Moral und begann eine Aufholjagd.

In der 76. Minute gelang Nico Walcher der Anschlusstreffer zum 1:4. Der FC Minihof-Liebau schöpfte wieder Hoffnung, und nur vier Minuten später erzielte Björn Rohrbacher das 2:4. Die Gastgeber warfen nun alles nach vorne und versuchten, den Rückstand weiter zu verkürzen.

Doch in der 85. Minute sorgte Domokos mit seinem vierten Treffer für die endgültige Entscheidung. Er erhöhte auf 5:2 für den SV Ollersdorf und ließ damit keine Zweifel mehr am Ausgang des Spiels. In der Schlussminute konnte Thomas Lipp noch einmal für den FC Minihof-Liebau auf 3:5 verkürzen, doch mehr war nicht mehr möglich. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.

2. Klasse Süd B: Minihof-Liebau : Ollersdorf - 3:5 (0:2)

90 Thomas Lipp 3:5

85 Imre-Laszlo Domokos 2:5

80 Björn Rohrbacher 2:4

76 Nico Walcher 1:4

67 Imre-Laszlo Domokos 0:4

66 Tamas Lodi 0:3

33 Imre-Laszlo Domokos 0:2

21 Imre-Laszlo Domokos 0:1

