Spannendes Duell: SV Eltendorf dreht das Spiel gegen SV Rohrbrunn in den letzten Minuten

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:22

In einem packenden Spiel der 2. Klasse Süd B (BGLD) zwischen dem SV Rohrbrunn und dem SV Eltendorf gelang es den Gästen, das Spiel in den letzten Minuten zu ihren Gunsten zu entscheiden. Nachdem das Spiel lange Zeit torlos blieb, fielen in den letzten 20 Minuten gleich drei Treffer, die für Hochspannung sorgten. Am Ende stand es 1:2 für den SV Eltendorf.

Erste Halbzeit: Torlose Anlaufphase

Die Begegnung zwischen dem SV Rohrbrunn und dem SV Eltendorf begann pünktlich. Von Beginn an waren beide Teams darauf bedacht, keine Fehler zu machen und ihre Defensiven stabil zu halten. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten. Während der ersten 45 Minuten gelang es keinem der beiden Teams, die gegnerische Abwehr ernsthaft zu gefährden. Die Abwehrreihen standen gut und ließen kaum Raum für gefährliche Aktionen zu. So gingen beide Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Entscheidende Minuten: Dramatische Wendungen

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel langsam Fahrt auf. Beide Teams kamen zunehmend zu Chancen, doch zunächst blieben die Bemühungen noch ohne zählbaren Erfolg. Es dauerte bis zur 76. Minute, ehe der Knoten endlich platzte. Louise Coldea brachte die Heimelf mit einem präzisen Schuss in Führung. Sein Treffer zum 1:0 ließ die Fans des SV Rohrbrunn jubeln und schien den Weg für einen möglichen Heimsieg zu ebnen.

Doch der SV Eltendorf gab nicht auf und erhöhte den Druck. In der 86. Minute ereignete sich ein unglückliches Missgeschick für den SV Rohrbrunn. Peter Hafner traf ins eigene Netz und brachte damit die Gäste wieder ins Spiel.

Die Schlussminuten der Partie wurden noch einmal richtig spannend. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch am Ende war es der SV Eltendorf, der den Lucky Punch setzte. In der 90. Minute gelang Ádám Krisztián Kardos der entscheidende Treffer. Sein Tor zum 1:2 besiegelte den Auswärtssieg für den SV Eltendorf und brachte die Mannschaft in den letzten Sekunden des Spiels auf die Siegerstraße. Trotz einer vierminütigen Nachspielzeit gelang es dem SV Rohrbrunn nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

2. Klasse Süd B: Rohrbrunn : Eltendorf - 1:2 (0:0)

93 Ádám Krisztián Kardos 1:2

86 Eigentor durch Peter Hafner 1:1

76 Louise Coldea 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.