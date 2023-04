Ollersdorf lässt Anschluss an Tabellenspitze nach Niederlage über Rohrbrunn abreißen

Details Sonntag, 02. April 2023 19:31

Am Sonntagnachmittag musste Ollersdorf gegen Rohrbrunn im Zuge der 19. Runde in der 2. Klasse Süd C eine 1:2-Pleite hinnehmen. Ollersdorf hatte Rohrbrunn im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Antoni Prizmic brachte SV Ollersdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 13. und 44. Minute vollstreckte und den souveränen 2:0-Pausenvorsprung des Gastes herbeiführte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten und damit bereits mit dem Dreipunkter liebäugelten. Julian Strobl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Ollersdorf ein (72.), damit wurden bei den Hausherren nochmals Hoffnungsschimmer auf einen Turnaround wach. Allerdings blieb ein Comeback aus - das Match endete 1:2.

Ollersdorf belegt mit 30 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Nur zweimal gab sich die Heimmannschaft bisher geschlagen.

SV Rohrbrunn bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Rohrbrunn in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

SV Ollersdorf tritt am kommenden Samstag bei Wallendorf-Mogersdorf an, SV Rohrbrunn empfängt am selben Tag FC Minihof-Liebau.

2. Klasse Süd C: SV Ollersdorf – SV Rohrbrunn, 1:2 (0:2)

72 Julian Strobl 1:2

44 Antoni Prizmic 0:2

13 Antoni Prizmic 0:1

