Voll auf Kurs: Leader Burgauberg gewinnt auch gegen Minihof-Liebau knapp

Am Samstagnachmittag gelang dem Tabellenführer der 2. Klasse Süd C, dem USV Burgauberg, im Heimspiel gegen den FC Minihof-Liebau ein knapper 3:2-Erfolg im Zuge der 23. Runde. Im Hinspiel hatten sich FC Minihof-Liebau und USV Burgauberg mit 2:2 voneinander getrennt.

Tore am laufenden Band

50 Zuschauer sahen, wie Benjamin Posch bereits in der dritten Minute das sehenswerte 1:0 für Burgauberg markierte - sein wuchtiger Abschluss infolge einer Hirschbeck-Vorlage war zum "mit der Zunge schnalzen". Der Ligaprimus machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Mitja Botjak (7.), der einen Abpraller staubtrocken in den Maschen unterbringt. Alen Spilak witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Minihof-Liebau ein (30.), verkürzte damit zwischenzeitlich für den Gast. Milan Horvath versenkte die Kugel zum 3:1 für USV Burgauberg (34.) und stellt mit einem Alleingang den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 2:3 gelang Spilak ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (78.). Am Ende verbuchte Burgauberg gegen FC Minihof-Liebau einen Sieg.

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Burgauberg 42 Zähler zu Buche. Burgauberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Bei Minihof-Liebau präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Aktuell stehen die Gäste mit 28 Punkten auf Platz drei. FC Minihof-Liebau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nach USV Burgauberg stellt Minihof-Liebau mit 36 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Burgauberg tritt kommenden Samstag, um 17:30 Uhr, bei UFC Gerersdorf-Sulz an. Einen Tag später empfängt FC Minihof-Liebau SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd C: USV Burgauberg – FC Minihof-Liebau, 3:2 (3:1)

78 Alen Spilak 3:2

34 Milan Horvath 3:1

30 Alen Spilak 2:1

7 Mitja Botjak 2:0

3 Benjamin Posch 1:0

