Turnaround nach der Pause: Geresdorf-Sulz bezwingt Burgauberg

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: Tabellenführer USV Burgauberg patzte bei UFC Gerersdorf-Sulz überraschend deutlich mit 1:4. Dieses Match stand im Zuge der 24. Runde auf der Agenda. Im Hinspiel wurde UFC Gerersdorf-Sulz mit 0:4 abgeschossen.

Comeback des Underdogs

Der Gastgeber geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Rok Gruskovnjak das schnelle 1:0 für USV Burgauberg erzielte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Burgauberg in die Kabine. Akt zwei stand dann ganz im Zeichen der Heim-Elf: Mark Soos trug sich in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein und markierte den Ausgleichstreffer. Das 2:1 von Gerersdorf-Sulz stellte Laszlo Toth sicher (60.). Mate Temlen versenkte die Kugel zum 3:1 für UFC Gerersdorf-Sulz (74.). Toth stellte schließlich in der 80. Minute den 4:1-Sieg für Gerersdorf-Sulz sicher.

Nach dem errungenen Dreier hat UFC Gerersdorf-Sulz Position sechs der 2. Klasse Süd C inne. Mit 46 Gegentoren stellt Gerersdorf-Sulz die schlechteste Abwehr der Liga. UFC Gerersdorf-Sulz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten.

Burgauberg steht mit 42 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Burgauberg bisher zwölf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen.

Gerersdorf-Sulz stellt sich am Sonntag (17:30 Uhr) bei SV Ollersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Burgauberg SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd C: UFC Gerersdorf-Sulz – USV Burgauberg, 4:1 (0:1)

80 Laszlo Toth 4:1

74 Mate Temlen 3:1

60 Laszlo Toth 2:1

47 Mark Soos 1:1

7 Rok Gruskovnjak 0:1

