Später Siegtreffer bringt Geresdorf-Sulz drei Zähler bei Ollersdorf

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 21:19

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Ollersdorf und UFC Gerersdorf-Sulz, die mit 1:2 endete. Das Match stellte ein Nachtragsspiel der 25. Runde da und wurde am Feiertag ausgetragen. Das Hinspiel hatte für Gerersdorf-Sulz mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Spannung bis zum Schluss

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mark Soos traf in der sechsten Minute aus der ersten ernstzunehmenden Möglichkeit der Partie zur frühen Führung. Für das 1:1 von SV Ollersdorf zeichnete Christian Konrad verantwortlich (32.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass UFC Gerersdorf-Sulz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Jandrisevits, der in der 83. Minute zur Stelle war. Am Schluss siegte Gerersdorf-Sulz gegen Ollersdorf.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SV Ollersdorf in der Tabelle stabil. Nur dreimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Ollersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kurz vor Saisonende steht Gerersdorf-Sulz mit 23 Punkten auf Platz sechs. Die letzten Resultate von UFC Gerersdorf-Sulz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Für SV Ollersdorf geht es schon am Samstag bei SV Rohrbrunn weiter. Schon am Samstag ist Gerersdorf-Sulz wieder gefordert, wenn FC Minihof-Liebau zu Gast ist.

2. Klasse Süd C: SV Ollersdorf – UFC Gerersdorf-Sulz, 1:2 (1:1)

83 Florian Jandrisevits 1:2

32 Christian Konrad 1:1

6 Mark Soos 0:1

