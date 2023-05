Trendwende nach der Pause: Geresdorf-Sulz gewinnt bei Rohrbrunn

Details Montag, 29. Mai 2023 19:07

Gerersdorf-Sulz kam am Montag zu einem 3:1-Erfolg gegen SV Rohrbrunn im Rahmen der 28. Runde in der 2. Klasse Süd C. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Turnaround in Akt zwei

Jakob Strini brachte Rohrbrunn in der 22. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel spielte dann der Gast groß auf: SV Rohrbrunn musste den Treffer von Mate Temlen zum 1:1 hinnehmen (49.). Ivan Smok erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und ermöglichte UFC Gerersdorf-Sulz durch sein unglückliches Eigentor das 2:1 (73.). Kurz vor Ultimo war noch Mark Soos zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gasts verantwortlich (82.). Am Ende verbuchte Gerersdorf-Sulz gegen Rohrbrunn einen Sieg.

SV Rohrbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 63 Toren fing sich Rohrbrunn die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd C ein.

UFC Gerersdorf-Sulz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sechs Unentschieden und elf Pleiten. Die letzten Resultate von Gerersdorf-Sulz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Sieg zog UFC Gerersdorf-Sulz an Rohrbrunn vorbei auf Platz sechs. SV Rohrbrunn fiel auf die siebte Tabellenposition.

2. Klasse Süd C: SV Rohrbrunn – UFC Gerersdorf-Sulz, 1:3 (1:0)

82 Mark Soos 1:3

73 Eigentor durch Ivan Smok 1:2

49 Mate Temlen 1:1

22 Jakob Strini 1:0

