Remis in letzter Minute: Eltendorf und Ollersdorf trennen sich 2:2

Am Montag endete das Match zwischen Eltendorf und Ollersdorf im Rahmen der 28. Runde in der 2. Klasse Süd C mit einem 2:2-Remis. Das Hinspiel gegen die Gäste hatte Eltendorf für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

Eltendorf mit dem späten Ausgleichstreffer

Gleich zu Spielbeginn traf SV Eltendorf zur frühen Führung (2.) - Gergö Jarfas brachte die Hausherren mit der erste Chance überhaupt in Front, indem er vom Elfmeterpunkt traf. Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Tamas Lodi war es, der in der 54. Minute den Ball im Gehäuse von Eltendorf unterbrachte und das 1:1 markierte. Und dann kam sogar der Turnaround: Imre-Laszlo Domokos witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für Ollersdorf ein (69.). Als vieles bereits nach einem Remis roch, schlugen die Hausherren spät aber doch zurück: In Minute 93 gelang SV Eltendorf der Ausgleich durch Gergö Gerebics. Schließlich gingen Eltendorf und SV Ollersdorf mit einer Punkteteilung auseinander.

SV Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Eltendorf befindet sich mit 28 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die vergangenen Spiele waren für SV Eltendorf nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Kurz vor Saisonende belegt Ollersdorf mit 40 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Nur viermal gab sich SV Ollersdorf bisher geschlagen. Vor vier Spielen bejubelte man zuletzt einen Sieg.

2. Klasse Süd C: SV Eltendorf – SV Ollersdorf, 2:2 (1:0)

93 Gergoe Gerebics 2:2

69 Imre-Laszlo Domokos 1:2

54 Tamas Lodi 1:1

2 GergÅ? Jarfas 1:0

