Ollersdorf macht den Cup greifbar

Details Montag, 16. Mai 2022 19:41

Im Spiel von Ollersdorf gegen Mariasdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Ollersdorf. Die Ausgangslage sprach für Ollersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte das Heimteam vor eigenem Publikum ein 2:0 verbucht.

Ollersdorf hatte in der ersten Halbzeit eigentlich etwas mehr vom Spiel, der Traffer fiel dennoch auf der anderen Seite. Kevin Ifkovits brachte den SC Mariasdorf in der 36. Minute in Front. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Julian Strobl den Ausgleich (40.), der auch mehr als verdient war. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ollersdorf mit besseren Möglichkeiten

Im zweiten Durchgang machten die Ollersdorfer dann ernst. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Ollersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Strobl in diesem Spiel (65.). Imre-Laszlo Domokos war es, der in der 81. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Mariasdorf unterbrachte und somit auch die Entscheidung herbeiführte. Kurz vor Ultimo war noch Attila Berta zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (86.). Letzten Endes holte Ollersdorf gegen den SC Mariasdorf drei Zähler. Während Ollersdorf am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen gastiert, duelliert sich Mariasdorf am gleichen Tag mit dem SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf.

"Wir haben uns das Leben teilweise selbst schwer gemacht, die drei Punkte gehen völlig in Ordnung", so Ollersdorfs Sektionsleiter Walter Paul.

Die Besten: Christian Konrad, Julian Strobl (beide Ollersdorf)

2. Klasse Süd Cup Gruppe A: SV Ollersdorf – SC Mariasdorf, 3:2 (1:1)

86 Attila Berta 3:2

81 Imre-Laszlo Domokos 3:1

65 Julian Strobl 2:1

40 Julian Strobl 1:1

36 Kevin Ifkovits 0:1