Rohrbach springt auf Platz drei nach Goldtor von Pantic

Details Dienstag, 17. August 2021 07:00

Der Start ins neue Spieljahr ging für ZSP mit dem 0:1 gegen Rohrbach nun vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte der SV 7023 Z-S-P nicht einen Zähler, ein klassischer Fehlstart der sonst so ambitionierten Gäste, Rohrbach hingegen ist nach dem vollen Erfolg am Wochenende mehr oder weniger im Plansoll.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die Gäste standen mit einer 5er Abwehrkette und zwei 6ern davor sehr tief, dies war wohl die logische Konsequenz aus den ersten beiden Niederlagen und insgesamt 7 Gegentreffern aus den beiden Spielen. Rohrbach tat sich aufgrund der dichten Staffelung der Gäste etwas schwer, in den ersten 45 Minuten ein Durchkommen zu finden, so blieb es bis zum Pausenpfiff beim logischen Ergebnis von 0:0 zwischen den beiden Teams.

Schöne Aktion bringt Entscheidung

In den zweiten 45 Minuten nahmen die Hausherren dann etwas mehr Risiko und versuchten den Abwehrwall der ZSP´ler zu durchbrechen. Dies dauerte aber bis zur 70. Minute, kurz davor musste Frantisek Nagy nach einer Kritik nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz. Der Ball wurde schön auf Zoran Pantic durchgesteckt, dieser überspielte am 16er einen Gegenspieler und schloss trocken zum 1:0 ab. Bis zum Ende schafften es die Gäste nicht, noch eine wirkliche Schlussoffensive zu starten und so musste man sich erneut mit einer Niederlage zufrieden geben. Im Klassement machte Rohrbach einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers.

"Die Gäste sind wirklich sehr gut gestanden in den ersten 45 Minuten, zweite Halbzeit wussten wir dann, dass wir mehr Risiko nehmen müssen", so Rohrbachs Trainer Karl Rupprecht.

Der Beste: Michael Schoiswohl (Rohrbach)

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – SV 7023 Z-S-P, 1:0 (0:0)

70 Zoran Pantic 1:0

