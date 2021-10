Gabor Markus schießt Pilgersdorf zum Sieg

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:15

Spitzenspiel in der II. Liga Mitte am Wochenende! Pilgersdorf trug dabei einen knappen 1:0-Erfolg gegen Draßmarkt davon und bleibt damit der erste Verfolger von Tabellenführer Schattendorf. Einen packenden Auftritt legte Pilgersdorf dabei jedoch nicht hin, es war mehr ein Arbeitssieg der Pürrer-Elf.

Pilgersdorf ging als leichter Favorit ins Spiel und dies wurde in den ersten 45 Minuten auch durchaus bemerkbar, man hatte gleich zu Beginn eine gute Möglichkeit, nach einer halben Stunde war es dann jedoch endlich soweit. Gabor Markus brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn. Pilgersdorf hatte im ersten Durchgang noch eine weitere dicke Möglichkeit, doch Draßmarkts Keeper Peter Pfneiszl hielt seinen Kasten sauber, danach ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Goldtor entscheidet Spiel

In der zweiten Halbzeit sollte das Spiel dann lange offen bleiben. Draßmarkt wurde etwas mutiger, machte gegen Ende dann auf, doch Pilgersdorf hielt gut dagegen, verpasste es jedoch selbst, das Spiel bereits früher zu entscheiden, es blieb jedoch beim knappen Erfolg. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden. Erfolgsgarant in dieser Saison für das gute Abschneiden von Pilgersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. Pilgersdorf beißt sich in der Aufstiegszone fest. Mit 16 Zählern aus zehn Spielen steht Draßmarkt momentan im Mittelfeld der Tabelle. Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt Pilgersdorf bei Schattendorf an, ein absolutes Topspiel, wovon Ligaportal definitiv berichten wird! Einen Tag später muss Draßmarkt seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen die SV 7023 Z-S-P erledigen.

"Wir hätten bereits im ersten Durchgang mit 2:0 führen können, wenn nicht sogar müssen, der Sieg geht aber auch so in Ordnung", so Pilgersdorfs Trainer Stefan Pürrer.

Der Beste: Patrick Fleischhacker (Pilgersdorf)

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – Draßmarkt, 1:0 (1:0)

28 Gabor Markus 1:0

