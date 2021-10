Steinberg feiert Kantersieg über Lackenbach

Details Montag, 18. Oktober 2021 11:55

Am Sonntag kam es in der II. Liga Mitte zum Duell zwischen dem SV Steinberg und dem SV Lackenbach. Die Gastgeber gingen gegen das Tabellenschlusslicht als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Die Hausherren diktierten das Spielgeschehen nach Belieben, mussten aber bis zur 80. Minute warten, bevor der Sieg in trockenen Tüchern war. Für Lackenbach wird es am Tabellenende langsam zappenduster.

Schnelles Tor für die Hausherren

Beide Mannschaften musste ersatzgeschwächt antreten, aber bei den Hausherren machte sich das nicht bemerkbar und sie gingen bereits in der 5. Minute in Führung, als Florian Schubaschitz nach einer Flanke von der Seite goldrichtig stand und zur 1:0-Führung einköpfte. Im Anschluss daran vergab Husein Harambasic eine hochkarätige Torchance, als er den Ball am leeren Tor vorbeischob und Roland Szalai traf nur die Latte. In der 39. Minute machte es Husein Harambasic besser, er tanzte zwei Verteidiger der Gäste aus und erzielte das 2:0. Mit dieser Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren waren weiterhin dominant

Nach der Pause plätscherte das Spiel so vor sich hin, ohne nennenswerten Torchancen für hüben wie drüben. In der 80 Minute das 3:0 für die Heimischen, eine Superflanke von Andreas Schrödel, Akos Kozmor köpfte im Rückwärtsgang den Ball ins Tor der Gäste, ein sehenswerter Treffer. Nun war das Spiel entschieden und von den Gästen kam keine Gegenwehr. Steinberg wechselte ab der 80. Minute drei neue Spieler ein, um diesen ein wenig Spielpraxis in der Kampfmannschaft zu geben. In den Schlussminuten kam dann die One-Man-Show von Roland Szalai, beim 4:0 setzte er sich gekonnt durch und versenkte das Leder unhaltbar im kurzen Eck. Und weil es für ihn so schön war, wieder tankte er sich auf der rechten Seite durch und der Ball landete wieder im Gehäuse der Gäste zum 5:0-Endstand. Mit diesem Sieg sind die Hausherren seit fünf Runden ohne Niederlage.

Manfred Schmidt, Obmann SV Steinberg:

„Wir waren ab der ersten Minute klar überlegen, der frühe Führungstreffer gab uns natürlich eine gewisse Sicherheit, aber aufgrund der vorhandenen Torchancen hätten wir zur Halbzeit höher führen müssen. Der gesamten Mannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.“

Der Beste: Florian Schubaschitz (V)

