Doppelpack: Gschirtz sichert Draßmarkt den Sieg über Rohrbach

Details Montag, 17. Oktober 2022 08:34

Am Sonntagnachmittag empfing der SV Draßmarkt den SV Rohrbach zum Meisterschaftsspiel in der 13. Runde der II. Liga Mitte. Beide Mannschaften waren in ihren letzten Matches erfolgreich, besonders Draßmarkt, das in den letzten sechs Begegnungen ungeschlagen geblieben ist. Nach einer von Defensivtaktik geprägten ersten Halbzeit kamen die Hausherren in der zweiten Spielhälfte besser in Fahrt, siegten schlussendlich mit 3:0 und setzten damit ihren Erfolgslauf fort.

Rohrbach mischte den Beton an

Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit kaum ein gelungenes Kombinationsspiel, das Spiel kam kaum in Fahrt, geschuldet der defensiven Einstellung der Auswärtigen. Die Hausherren fanden kaum ein Mittel, den Abwehrblock der Rohrbacher zu sprengen. Es gab gelegentlich gefährliche Torannäherungen der Einheimischen. Emanuel Joshua Straß hatte sogar zwei gute Tormöglichkeiten, die er aber nicht in Tore ummünzen konnte. Die junge Rohrbacher Mannschaft kämpfte aufopfernd um jeden Ball und ließ den Gegner nicht ins Spiel kommen. So wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Die Hausherren konnten nun den Abwehrriegel knacken

In der Halbzeitpause nahm Trainer Christian Rotpuller eine Umstellung im System vor, von da an lief es besser für die Heimischen. Aber es dauerte trotzdem bis zur 71. Minute, ehe der Anhang der Draßmarkter das erste Mal jubeln konnte. Ein schön vorgetragener Angriff, ein Lupfer in den Strafraum, und der Innenverteidiger der Einheimischen, Christian Gschirtz, wuchtete das Leder mit dem Kopf in die Maschen der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Nur sieben Minuten später wurden die Zuseher Zeugen eines wohltemperierten Corners, der in den Strafraum geflogen kam, wo wieder Christian Gschirtz mit dem Kopf zur Stelle war, um die 2:0-Führung zu markieren. Mit dem Vorsprung im Rücken spielten die Einheimischen die restliche Spielzeit mit Routine und Können ab. Emanuel Joshua Straß fixierte in der 90. Minute mit einem Volleyschuss den 3:0-Endstand.

Stimme zum Spiel

Christian Rotpuller, Trainer SV Draßmarkt:

"Ich mag keine Sonntagspiele mit meiner jungen Mannschaft, die haben manchmal schwere Beine und kommen nur langsam in Fahrt. In der zweiten Halbzeit haben wir die Angriffe wuchtiger vorgetragen und sind dann auch zu Toren gekommen. Mit der Leistung meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden. Wir konnten unseren Erfolgslauf prolongieren."